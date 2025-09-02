Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? Maç tarihi ve yayın bilgileri netleşti!

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda galibiyet serisine devam ediyor. Son 16 turunda Slovenya'yı set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükselen milli takım turnuvada iddiasını sürdürüyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? İşte Maç tarihi ve yayın bilgileri...

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. 1 Eylül 2025’te Bangkok’ta Slovenya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 30-28, 25-13 ve 29-27’lik setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Melissa Vargas’ın 20 sayı ve kaptan Eda Erdem Dündar’ın 17 sayılık performansıyla öne çıktığı maç, Sultanların turnuvadaki gücünü bir kez daha gösterdi. Bu galibiyetle Türkiye, tarihinde ikinci kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselme başarısı elde etti.

Çeyrek finaldeki rakibi ise son 16 turunda Kanada’yı 3-0 (25-18, 25-21, 25-21) yenen ABD oldu. Türkiye-ABD eşleşmesi, 2022 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinin rövanşı niteliğinde olacak. O maçta ABD, Türkiye’yi 3-1 mağlup etmişti.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-ABD çeyrek final maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye saatiyle (TSİ) 16.30’da oynanacak. Mücadele, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Filenin Sultanları, bu kritik maçta yarı final bileti için dünyanın en güçlü ekiplerinden biri olan ABD ile kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-ABD çeyrek final maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 16:30’da TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak

TURNUVA TAKVİMİ

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Tayland’da düzenleniyor. Çeyrek finaller, 3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. 3 Eylül’de Hollanda-Japonya ve İtalya-Polonya maçları, 4 Eylül’de ise Brezilya-Fransa ve Türkiye-ABD karşılaşmaları yapılacak. Yarı finaller 6 Eylül’de, final ve üçüncülük maçları ise 7 Eylül’de Bangkok’ta gerçekleşecek. Türkiye-ABD maçının galibi, yarı finalde Brezilya-Fransa eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.