Milli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldı

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, milli maçlar için verilen arayı değerlendirmek için İstanbul'a geldi. Arda, havalimanında kendisini gören hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Takımıyla geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi play-off turunu geçerek lig aşamasına kalmayı başaran Arda Turan, Shakhtar'ın başında Ukrayna Ligi'nde de 4 maçta 10 puan topladı.