Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldı

Milli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Milli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye&#039;de aldı
Arda Turan, Shakhtar Donetsk, Türkiye, Ukrayna, Milli Maçlar, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, milli maçlar için verilen arayı fırsat bilerek Türkiye'ye geldi. Turan, havalimanında hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, milli maçlar için verilen arayı değerlendirmek için İstanbul'a geldi. Arda, havalimanında kendisini gören hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Takımıyla geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi play-off turunu geçerek lig aşamasına kalmayı başaran Arda Turan, Shakhtar'ın başında Ukrayna Ligi'nde de 4 maçta 10 puan topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

La Nina eylülden itibaren etkili olacak! Dünyanın büyük bölümünde...2+1 ve 1+1 ağırlığı dikkat çekiyor! İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cimbom'dan 3 bomba! Galatasaray, birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı - SporG.Saray, birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı!Bennacer teklifi! Trabzonspor, Cezayirli orta saha için Milan ile masada - SporBennacer teklifi! Trabzonspor, Cezayirli orta saha için Milan ile masadaSergen istedi Cerny geldi! Beşiktaş uzun süredir peşindeydi - SporBeşiktaş uzun süredir peşindeydi!Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti! Ederson, İstanbul'a geldi - SporEderson, Fenerbahçe için İstanbul'a geldiTransferde çılgın gece! İşte Süper Lig'de bugün yaşanan gelişmeler - SporTransferde çılgın gece!Fenerbahçe'de peş peşe transfer açıklamaları! Livakovic Girona'ya kiralandı - SporFenerbahçe, Livakovic'i Girona'ya kiraladı
Sonraki Haber Yükleniyor...