Milli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldı
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, milli maçlar için verilen arayı fırsat bilerek Türkiye'ye geldi. Turan, havalimanında hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, milli maçlar için verilen arayı değerlendirmek için İstanbul'a geldi. Arda, havalimanında kendisini gören hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI
Takımıyla geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi play-off turunu geçerek lig aşamasına kalmayı başaran Arda Turan, Shakhtar'ın başında Ukrayna Ligi'nde de 4 maçta 10 puan topladı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci