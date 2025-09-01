Beşiktaş'a 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın takımında tarihe geçen transfer

Yaz transfer döneminde Montepellier'den kaleci Benjamin Lecomte'yi kadrosuna katan Fulham, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen genç futbolcu Kevin için de geri sayıma geçti.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

NTV Spor'un BBC'den aktardığı habere göre; Londra ekibi ile Shakhtar Donetsk, Brezilyalı oyuncunun transfer için yaklaşık 40 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

57 MAÇTA 17 GOL

Palmeiras'tan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Shakhtar Donets'e imza atan Kevin, Ukrayna ekibinde çıktığı 57 karşılaşmada 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, transferin resmiyet kazanmasıyla takımın en önemli futbolcularından birini kaybetmiş olacak. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu, Mykola Matvienko'nın ardından takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

KULÜP REKORU

Öte yandan Kevin'ın imzasıyla birlikte Fulham, kulüp transfer rekorunu kıracak. Daha önce Emile Smith-Rowe için 31,8 milyon euro bonservis ödeyen Londra temsilcisi, Kevin'ın transferiyle rekorunu bir sezon sonra geride bırakacak.