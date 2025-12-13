Dün Meclis'te söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen tarafından hakarete uğramıştı. Bu gelişmenin ardından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Leyla hanıma dönük çirkin ifadeler tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir" dedi.

TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında dün bazı gerginlikler yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER SAGLİK Karın ağrısı ve nefes darlığıyla gelen tehlike: Hemen acile başvurun

"TÜM KADIN VEKİLLERE YAPILAN BİR HAKARETTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın konuşması sırasında CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in laf atması nedeniyle yaşanan tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara vermişti. Ösen'in yakışıksız ifadeler kullanmasının ardından söz alan Usta, "Konuşmamı tamamlamak üzereyken maalesef CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, çok çirkin bir ifade kullandı. Bu, tüm kadın milletvekillerine yapılan bir hakarettir. Aynı ifadelerle kendisine iade ediyorum." demişti.

Leyla Şahin Usta

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR"

AK Parti Sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir."

Haberle İlgili Daha Fazlası