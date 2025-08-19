Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı artacak mı? TFF'den son dakika açıklaması geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF'nin Riva'daki tesisinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda oynayacak takımlar için yabancı futbolcu kuralına ilişkin dün TFF'den resmi açıklama gelmişti. Yabacı futbolcu sayısında artış olacak mı? soruları devam etti. Otyakmaz net cevap verdi, işte o haberin devamı...

YABANCI OYUNCU SAYISI ARTACAK MI?

Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu sayısını 12+2'den 14+2'ye çıkarılmasını talep ettiğini aktaran Otyakmaz, "Biz geçen sene göreve başladıktan sonra yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşmüştü. Yoğun talep üzerine bunu 14'te sabitledik ve bir daha üzerinde oynama yapılmamasını arzu ediyorduk. Bu sezon talepler geldi. 4-5 takımımızın ikişer oyuncusunu yasallaştırırken diğer takımlara 20 oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem finansal fair play'i bozuyor hem haksız rekabete neden oluyor hem de lig başladıktan sonra kural değiştirme anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum ve olmayacak diye düşünüyorum." dedi.

2025-2026 SEZONU İÇİN UYGULANACAK YABANCI FUTBOLCU KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün yapmış olduğu açıklamada Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda mücadele eden ekiplerin 14 yabancı futbolcuyu takımlarında bulundurabileceğini aktarmıştı. Açıklamada "Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan (yabancı futbolcu) en fazla 14 futbolcu bulundurabilir. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez." ifadeleri kullanılmıştı.

2026-2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmasının zorunlu tutulduğu federasyon açıklamasında, "14'ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri A takım listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A takım müsabakalarında oynatamazlar." denilmişti.

YABANCI GOL KRALLARI

Lig tarihinde şimdiye dek 16 yabancı futbolcu, 17 kez gol kralı ünvanını aldı. Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Otyakmaz'nın 2 kez gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana De Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia ile Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile geçen sezon sarı-kırmızılı formayla zirvede yer alan Victor Osimhen, gol krallıkları yaşadı.

29 MAÇTA 30 GOL İLE REKOR DİAGNE'DE!

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı. Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Senegalli yıldız, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması ile 20, ikinci yarısında görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol attı.