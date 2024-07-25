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Süper Lig’in en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig’in en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı

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Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek Süper Lig tarihinin en pahalı transferine imza attı. Faslı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, bu transfer diğer dikkat çeken transferleri de geride bıraktı.

Fenerbahçe, Sevilla'dan Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ederek rekor kırdı.

SÜPER LİG’İN EN PAHALI TRANSFERİ KİM?

Fenerbahçe, Sevilla ile uzun süren pazarlıkların ardından Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. 27 yaşındaki Faslı santrfor, sarı-lacivertli ekiple 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak kayıtlara geçti.

EN-NESYRİ FENERBAHÇE’DE NE KADAR KAZANACAK?

En-Nesyri'nin transferi, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin Roma'nın teklifini geçmesiyle mümkün oldu. Roma, En-Nesyri için ciddi bir teklif yapmış olsa da, Fenerbahçe'nin daha cazip şartlar sunması transferin yönünü değiştirdi. Faslı oyuncunun yıllık net maaşı 4 milyon Euro olacak.

SÜPER LİG’İN EN PAHALI TRANSFERLERİ

Youssef En-Nesyri – Fenerbahçe - 19.50 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 1. Resim

Jardel – Galatasaray - 17.05 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 2. Resim

Cengiz Ünder – Fenerbahçe - 15.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 3. Resim

Nicolò Zaniolo – Galatasaray - 15.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 4. Resim

Dani Güiza – Fenerbahçe - 14.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 5. Resim

Mbaye Diagne – Galatasaray - 13.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 6. Resim

Emmanuel Emenike – Fenerbahçe - 13.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 7. Resim

Bruma – Galatasaray - 13.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 8. Resim

Moatasem Al-Musrati – Beşiktaş - 11.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 9. Resim

Mauro Icardi – Galatasaray - 10.00 milyon €

Süper Lig’e en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı - 10. Resim

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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