Süper Lig’in en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte listenin tamamı

Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek Süper Lig tarihinin en pahalı transferine imza attı. Faslı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, bu transfer diğer dikkat çeken transferleri de geride bıraktı.

Fenerbahçe, Sevilla'dan Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ederek rekor kırdı.

SÜPER LİG’İN EN PAHALI TRANSFERİ KİM?

Fenerbahçe, Sevilla ile uzun süren pazarlıkların ardından Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. 27 yaşındaki Faslı santrfor, sarı-lacivertli ekiple 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak kayıtlara geçti.

EN-NESYRİ FENERBAHÇE’DE NE KADAR KAZANACAK?

En-Nesyri'nin transferi, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin Roma'nın teklifini geçmesiyle mümkün oldu. Roma, En-Nesyri için ciddi bir teklif yapmış olsa da, Fenerbahçe'nin daha cazip şartlar sunması transferin yönünü değiştirdi. Faslı oyuncunun yıllık net maaşı 4 milyon Euro olacak.

SÜPER LİG’İN EN PAHALI TRANSFERLERİ

Youssef En-Nesyri – Fenerbahçe - 19.50 milyon €

Jardel – Galatasaray - 17.05 milyon €

Cengiz Ünder – Fenerbahçe - 15.00 milyon €

Nicolò Zaniolo – Galatasaray - 15.00 milyon €

Dani Güiza – Fenerbahçe - 14.00 milyon €

Mbaye Diagne – Galatasaray - 13.00 milyon €

Emmanuel Emenike – Fenerbahçe - 13.00 milyon €

Bruma – Galatasaray - 13.00 milyon €

Moatasem Al-Musrati – Beşiktaş - 11.00 milyon €

Mauro Icardi – Galatasaray - 10.00 milyon €