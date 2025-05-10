Survivor All Star 2025'te Yusuf elendi mi? Survivor 2025'te sürpriz gelişme

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor All Star 2025'e veda eden yarışmacı Yusuf Yıldız oldu.

Survivor'da finale kısa bir süre kaldı. Eleme düellosunda rakibine kaybederek finale yükselen Volkan ve Yusuf adada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu oynanırken, eleme potasına gidecek son yarışmacı da bu akşamın sonunda belli oldu.

SURVİVOR YUSUF ELENDİ Mİ?

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü haftanın kritik eleme mücadelesinde Yusuf ve Volkan karşı karşıya geldi.

Yusuf, Sedat’a karşı oynadığı ilk düelloyu kaybederek final etabına çıktı. Aynı şekilde Volkan da Batuhan’a mağlup olarak son eleme düellosunda Yusuf’un rakibi oldu.

Zorlu parkur oyununda tüm performansını sergileyen yarışmacılar arasında günün sonunda adaya veda eden isim Yusuf oldu. Öte yandan Volkan Survivor macerasına devam etme şansı elde etti.