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Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı seçildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı seçildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2025'te bireysel dokunulmazlık dönemi başladı. 28 Mayıs'ta oynanan ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. Son olarak Sema Aydemir'in elenmesiyle birlikte gözler bireysel oyunlar sonrası eleme potasına giden isimlerde.

TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star 2025, Dominik'te bireysel dokunulmazlık oyunlarıyla yeni bir döneme girdi. 28 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan ilk isim belli oldu. Eleme potasına girecek yarışmacının kim olacağı belli oldu. 

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Survivor All Star 2025 bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleyle ekrana geldi.

Adem Kılıçcı, zorlu parkurda rakiplerini geride bırakarak haftanın ilk bireysel dokunulmazlık sembolünü kazandı ve eleme potasından kurtuldu.

Adem Kılıçcı, geçmişte 2018’de şampiyon, 2022’de ise ikinci olduğu Survivor’da deneyiminin avantajını kullanarak parkurda üstün bir performans sergiledi.

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı seçildi - 1. Resim

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Adem Kılıççı'nın bireysel dokunulmazlığı kazandığı yarışmada eleme adayı Sevgi olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

27 Mayıs'ta oynanan düelloda Sema Aydemir, Aycan Yanaç'a karşı kaybederek Survivor'a veda etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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