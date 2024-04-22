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Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını Özgür kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını Özgür kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Survivor 2024 birleşme partisi 21 Nisan Pazar akşamı gerçekleşti. Birleşme partisi kapsamında düzenlenen şarkı yarışmasında kim birinci oldu, kim kazandı sorularının cevapları araştırılıyor.

Survivor All Star 2024'te dün akşam Birleşme Partisi gerçekleşti.  Demet Akalın'ın konuk olarak gittiği partide şarkı söyleme yarışmasında birinci olan isim merak ediliyor. 

Survivor şarkı yarışmasında en yüksek puanı alan 4 isim finale kaldı. 

İlk turda en yüksek puanı, 26 puan alan Berna birinci olarak finale yükseldi. Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını Özgür kazandı - 1. Resim

Ardından Özgür 24, Ogeday ve Batuhan ise 22 puan aldı.

Finale kalan 4 isim şarkılarını yeniden seslendirdi.

Jüri tarafından oylanan yarışmacılar arasından birinci 26 puanla Özgür oldu. İkinci 24 puanla Berna, üçüncü 20 puanla Batuhan ve dördüncü 19 puanla Ogeday oldu. Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını Özgür kazandı - 2. Resim

Survivor şarkı yarışmasını Özgür kazandı. 

Yarışma esnasında Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından açılan ankette birinci olan isim ise birleşme sonrası ilk ada konseyinde belli olacak. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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