Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor eleme adayı

Survivor All Star 2025'te 26 Mayıs Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunuyla eleme potası şekillendi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu.

Survivor All Star 2025, 26 Mayıs Pazartesi günü oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunuyla finale bir adım daha yaklaştı. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı merak ediliyor. 26 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

26 Mayıs Pazartesi günü oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu, Survivor All Star 2025’te Gönüllüler takımının zaferiyle sonuçlandı.

Mavi takım (Gönüllüler), zorlu parkurda Kırmızı takım (All Star) karşısında üstün bir performans sergileyerek eleme potasından kurtuldu.

Dokunulmazlık oyunları, finale yaklaşırken takımlar arasındaki rekabeti doruğa taşıyor. Gönüllüler, 24 ve 25 Mayıs’taki ilk iki dokunulmazlığı da alarak haftaya damga vurdu.

26 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı, 26 Mayıs ada konseyinde üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından eleme adayı belirledi. Oylama sonucu Adem Kılıçcı eleme adayı olarak belirlendi.

Haftalık performans birincisi olan Adem, dördüncü eleme adayı olarak Hikmet Tuğsuz’u seçti. Haftanın ilk adayı Aycan Yanıkoğlu, ikinci adayı ise Sema Aydemir olmuştu. Böylece All Star ekibinden dört yarışmacı düello potasına girdi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi 5-0 Ayşe kazandı. Dilşah Survivor'da adaya veda etti.