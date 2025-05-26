Survivor'da eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 25 Mayıs 2025 Pazar günü yayınlanan bölümünde ikinci eleme adayı belli oldu. All Star ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunu izleyiciler ekrana kilitlerken karma potaların olacağı haftaya gelindi. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım büyük bir avantaj sağladı.

Survivor'da ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Kaybeden takım haftanın ikinci eleme adayını seçti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler yarışmasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

25 Mayıs 2025 İkinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de dün gece ada konseyi gerçekleşti. All Star takımının dokunulmazlığı kaybetmesi üzerine yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri kadın ve erkek adaylar için oylarını verdi.

İlk eleme adayı Aycan seçilmişti. All Star takımı konseyinde gösterilen ikinci isim Sema Aydemir oldu. Böylelikle Survivor'da ikinci eleme adayı Sema oldu.

Sema isminin çıkmasının ardından, ''Buraya gelirken Adem'e söz vermiştik. Bugün ben yazmayacağımı söylemiştik. Ben Meryem'e güvenmiyorum demişti. Beni yaz demişti Adem. Bilerek Meryem'i yazdım. Ben çıkayım diye yazdım. Adem biraz şaşırdı ama ben şaşırmadım. Olması gereken buydu. Düellodan kaçacak bir şey yok. Adem ile Hikmet Sema'yı yazdırmadı sözleriyle İstanbul'a gitmek istemiyorum. Beni yazacaksınız. Oynayacağım. Ben dinledim. Survivor'a aşçı olarak gelmişim gibi. Buna emeğim yokmuş gibi. Bir sürü şey var. Tabii ki bu Sema'yı ben çıkarttım. Ama gerçekten bugün böyle olsun istedim. Bunu biliyorduk da hiçbir sıkıntı yok. Gönlüm çok rahat. En azından ben buradan giderim gitmem fark etmez.'' dedi.