Survivor All Star 2025 1. dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Mayıs Survivor eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

Survivor All Star 2025'te finale çok az kaldı. Son olarak Dilşah'ın elenmesi üzerine bugünkü bölümde birinci eleme adayı belli oldu. 24 Mayıs Cumartesi akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyiciler, potaya giren ismi araştırmaya başladı. 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu da yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor.

Survivor All Star 2025, heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. 24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı TV8’de yayınlanan yeni bölümde, kırmızı (All Star) ve mavi (Gönüllüler) takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Güç, hız ve dengenin yer aldığı mücadelede takımlar adeta yüzde yüz performansla yarıştı. Kazanan takım hem dokunulmazlığı hem de ada konseyinde rahat bir şekilde oturacak.

Kaybeden takım ise ada konseyinde zor bir karar vermek durumunda kalacak. Böylece haftanın ilk eleme adayı belirlenecek. Peki, 24 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte cevabı...

SURVİVOR’DA 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025, her bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takımlar rekabet etti. Dokunulmazlık oyunu, yarışmacıların güç, denge ve atış becerilerin ön planda tutulduğu zorlu bir parkurdan oluştu.

Ancak şu an için dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

24 MAYIS SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı henüz netleşmedi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kaybeden takımdan biri potaya takımından herhangi birini gönderecek.

BU HAFTA ELENEN İSİM DİLŞAH OLDU

Survivor’ın 23 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde eleme düellosu gerçekleşti. Düelloda Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem karşı karşıya geldi.

Ayşe ve Dilşah'ın finale kaldı ve 5-0'lık skorla kazanan isim Ayşe oldu. Dilşah adaya veda etti.