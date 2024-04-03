Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Özgür eleme potasında
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Survivor 2024 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, sorusu araştırılıyor. Survivor son ve dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. All Star'da 3 Nisan tarihli bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. 3 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 4. eleme adayı kim oldu?
Survivor haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, Survivor eleme adayı kim, soruları izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Survivor 2024 All Star yarışmasının çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde 3 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVİVOR DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Survivor All Star 2024 haftanın son dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele daha geride kaldı. Dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Kırmızı ve Mavi takım arasında dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme konseyinde bir aday çıkartacak.
3 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları konseyde toplandı. Oyunu kaybeden kırmızı takım eleme konseyinde bir aday belirleyecek. Eleme potasında bu hafta Sercan, Hakan ve Poyraz bulunuyor. Eleme potasına giren 4. isim ise Özgür oldu.
Eleme potası eşleşmeleri ise şöyle oldu;
Hakan, Özgür ile mücadele edecek.
Sercan ise Poyraz ile karşılaşacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi