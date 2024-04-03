Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Özgür eleme potasında

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 00:27 - Güncelleme:

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Survivor 2024 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, sorusu araştırılıyor. Survivor son ve dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. All Star'da 3 Nisan tarihli bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. 3 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 4. eleme adayı kim oldu?