Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı

Survivor 2024 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, sorusu araştırılıyor. Survivor haftanın üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. Survivor 2024 All Star'da 2 Nisan tarihli bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. 2 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor haftanın üçüncü dokunulmazlığını kim kazandı, Survivor eleme adayı kim, soruları izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Survivor 2024 All Star yarışmasının salı günü yayınlanan yeni bölümünde 2 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele daha geride kaldı. Dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Kırmızı ve Mavi takım arasındaki ipler yine gerildi. Dokunulmazlık oyununu 12- 10 skorla kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise eleme konseyinde bir aday çıkartacak.

2 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları konseyde toplanacak. Oyunu kaybeden mavi takım eleme konseyinde bir aday belirleyecek. Eleme potasında bu hafta Sercan ile birlikte Hakan bulunuyor. Eleme potasına girecek 3. isim birazdan netleşecek.