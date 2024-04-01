Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Sercan eleme adayı oldu

Survivor 2024 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, sorusu araştırılıyor. Survivor haftanın ikinci dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. Survivor 2024 All Star'da 1 Nisan tarihli bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. 1 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor haftanın ikinci dokunulmazlığını kim kazandı, Survivor eleme adayı kim, soruları izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Survivor 2024 All Star yarışmasının pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde 1 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele daha geride kaldı. Dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Kırmızı ve Mavi takım arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu 12- 10 skorla mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme konseyinde bir aday çıkartacak.

1 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları konseyde toplandı. Oyunu kaybeden kırmızı takım eleme konseyinde bir aday belirleyecek. Kırmızı takımdan potaya giden isim Sercan oldu. Eleme potasında bu hafta Sercan ile birlikte Hakan da bulunuyor.