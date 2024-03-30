Survivor All Star'da iki diskalifiye! O isimler aynı anda veda etti

Survivvor All Star ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde iki isim diskalifiye oldu. Sakatlıkların sıkça yaşandığı sezonda Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın akıbeti belli oldu. Survivor Gizem elendi mi? Yağmur diskalifiye mi oldu? Survivor'da kim gitti? İşte detaylar

Survivor 2024, heyecan dolu anlara sahne oluyor. Fakat bu sefer gündemde rekabet değil, ikia yarışmacı Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın sağlık durumu var. Survivor'da geçtiğimiz günlerde ambulansla hastaneye kaldırılan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın akıbeti bu akşam yayınlanan yeni bölümde belli oldu. Peki, Gizem ve Yağmur yarışmaya devam edebilecek mi? Survivor Gizem ve Yağmur elendi mi, son durum ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR'DA İKİ DİSKALİFİYE

Survivor'daki sakatlıklar korkutmaya devam ediyor. Yürekleri ağızlara getiren sakatlık anı sevilen yarışmacılardan Yağmur ve Gizem ile yaşanmıştı. Gizem ve Yağmur parkurda yarışırken talihsiz bir sakatlık yaşadı. İki yarışmacının da akıbeti belli oldu. Yarışmacıların yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.

Parkurda sakatlanan Gizem ve Yağmur yarışmaya devam edemeyecek. 30 Mart günü yayınlanan yeni bölüm ada konseyinde Acun Ilıcalı iki yarışmacının da adaya veda edemeyeceğini açıkladı.

İKİ HAFTA BOYUNCA ERKEK ELEMESİ OLACAK

Survivor Gizem ve Yağmur'un vedasının ardından Acun Ilıcalı sonraki süreç hakkında bilgi verdi. Yarışmada kadın yarışmacıların sayısının erkek yarışmacılara oranla az olmasından kaynaklı önümüzdeki iki hafta boyunca erkek eleme haftası gerçekleşecek.