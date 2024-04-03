Survivor’da Yunus Emre’nin tavrı karşısında Acun Ilıcalı küplere bindi! Eşinden destek gecikmedi

Survivor All Star’ın son bölümünde Acun Ilıcalı’nın Yunus Emre’ye kızdığı anlar ekranlara damga vurdu. Sinirlerine hakim olamayan Ilıcalı “Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır. Seni çekmek zorunda mıyız, tehditlerini çekmek zorunda mıyız” diyerek sert çıktı. Yunus Emre’nin eşi ise yaşananlara sosyal medyadan isyan etti.

TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star’da Yunus Emre’nin konseydeki söylemlerinden sonra Acun Ilıcalı fena patladı. Ilıcalı’nın eşi Yunus Emre’ye kızdığını gören Beria Özden, Instagram’dan tepki gösterdi.

ACUN ILICALI: SENİN İFLAH OLMA ŞANSIN SIFIR

Survivor’da Seda ile Yunus Emre arasında ipler gerildi. Konseyde olayla ilgili konuşulduğu sırada Yunus Emre gülerek “Acun abi ben kafayı yiyeceğim çıkabilir miyim dinlemek istemiyorum bu kadını” dedi. Bu tavra sinirlenen Ilıcalı, yarışmacıya çok kızdı.

Sinirlenen Acun Ilıcalı konuşmasında “Senin iflah olma şansın sıfır. Senin düzelme şansın sıfır. Seni çekmek zorunda mıyız, tehditlerini çekmek zorunda mıyız? Geldiğin günden beri herkesi tehdit ediyorsun. Bir önce kadınlar var diye seni uyardım. Ondan sonra isyan ediyorsun. Aklım hayalim almıyor. Senin düzelme ihtimalin yok. Survivor’a geleyim, insanları sinir edeyim… Ona buna posta koyayım. Kendini haklı zannediyorsun ya helal olsun. Yunus Emre sağlıklı hareketler yapmıyorsun” ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE’YE EŞİNDEN DESTEK: KALBİMİZ SENİNLE

Eşinin haksızlığa uğradığını düşünen Beria Özden, sosyal medyadan isyan etti. Yaptığı Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yunus Emre dikişleri olduğu halde 4/4 yaptı, 21 ödül cezası aldı, üstüne de ağır tahrik var herkes küfür ediyor istatistik denen şartsız rekabetçiler nereden vuracağını iyi biliyor, oyunlara gelmemesi, kendine odaklanması ve herkese inat başarmasını diliyorum kalbimiz seninle.”