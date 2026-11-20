Kanal D'nin çekimleri Adana'da devam eden yeni projesi Susuz Yaz'ın ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. İzleyenleri 70’li yıllara götürecek olan dizi salı günleri yayımlanacak. Peki, Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak?

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İzleyicileri 1970'lerin Adana'sına götürmeye hazırlanan Susuz Yaz'ın tanıtımları yayımlandı. Fragmanda dizinni etkileyici atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan fragmanda, Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Osman’ın, "Kimseyi susuz yaza mahkûm etmeyeceğim!" sözleri öne çıktı. Köylüler arasında yaşanan "Su hepimizin!" tartışması, hikâyedeki büyük gerilimin habercisi oldu.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

SUSUZ YAZ 1. BÖLÜM TARİHİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümü 1 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşacak.

SUSUZ YAZ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu Susuz Yaz, izleyicileri etkileyici ve sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’e; Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’den (Cevri) oluşan iddialı bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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