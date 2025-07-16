Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor

Ünlü aktör Sylvester Stallone hakkında internette dolaşan “ölümü” haberleri, son dönemde sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Asılsız olan ölüm iddialarından sonra kamuoyunca Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü, son hali nasıl, hastalığı nedir gibi sorular gündemde yer buldu.

Sylvester Stallone’nin öldüğü yönündeki söylentiler, yıllardır zaman zaman farklı platformlarda ortaya çıkıyor. Bilhassa TikTok gibi sosyal mecralarda aktörün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası viral hale geldi. Hayranları ise Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü, son hali nasıl, hastalığı nedir merak etmeye başladı.

SYLVESTER STALLONE ÖLDÜ MÜ?

Ünlü aktör Sylvester Stallone’nin öldüğüne dair iddialar tamamen asılsız. Sosyal medyada çeşitli tarihlerde yayılan ölüm haberleri doğruyu yansıtmamakta. Stallone, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ünlü aktörün en son 6 gün önce sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığı görülüyor.

SYLVESTER STALLONE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sylvester Stallone hakkında ortaya atılan ölüm haberleri gerçek değil, ünlü aktör hala hayatta. Aktör, güncel paylaşımlarda ve projelerinde aktif olarak yer almaya devam ediyor.

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SYLVESTER STALLONE SON HALİ

Sylvester Stallone son hali olarak paylaşılan sahte hastane görüntüleri hayranları tarafından viral hale getirildi. Gerçeği yansıtmayan görüntülerin manipüle edildiği belirtildi. Sylvester Stallone'un sağlık durumu iyi.

SYLVESTER STALLONE HASTALIĞI NEDİR?

Sylvester Stallone hakkında yayılan hastalık iddiaları gerçek değil. Aktörün herhangi bir ciddi sağlık sorunu bulunduğuna dair güvenilir bir bilgi yer almıyor, kendisinin son Instagram paylaşımlarından görüldüğü üzere sağlık durumunun iyi olduğu düşünülüyor.