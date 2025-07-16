Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor

Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor
Sylvester Stallone, Sosyal Medya, Sağlık Durumu, Son Hali, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü aktör Sylvester Stallone hakkında internette dolaşan “ölümü” haberleri, son dönemde sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Asılsız olan ölüm iddialarından sonra kamuoyunca Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü, son hali nasıl, hastalığı nedir gibi sorular gündemde yer buldu.

Sylvester Stallone’nin öldüğü yönündeki söylentiler, yıllardır zaman zaman farklı platformlarda ortaya çıkıyor. Bilhassa TikTok gibi sosyal mecralarda aktörün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası viral hale geldi. Hayranları ise Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü, son hali nasıl, hastalığı nedir merak etmeye başladı.

Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor - 1. Resim

SYLVESTER STALLONE ÖLDÜ MÜ?

Ünlü aktör Sylvester Stallone’nin öldüğüne dair iddialar tamamen asılsız. Sosyal medyada çeşitli tarihlerde yayılan ölüm haberleri doğruyu yansıtmamakta. Stallone, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ünlü aktörün en son 6 gün önce sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığı görülüyor.

Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor - 2. Resim

SYLVESTER STALLONE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sylvester Stallone hakkında ortaya atılan ölüm haberleri gerçek değil, ünlü aktör hala hayatta. Aktör, güncel paylaşımlarda ve projelerinde aktif olarak yer almaya devam ediyor.

Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor - 3. Resim

SYLVESTER STALLONE SON HALİ

Sylvester Stallone son hali olarak paylaşılan sahte hastane görüntüleri hayranları tarafından viral hale getirildi. Gerçeği yansıtmayan görüntülerin manipüle edildiği belirtildi. Sylvester Stallone'un sağlık durumu iyi.

Sylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor - 4. Resim

SYLVESTER STALLONE HASTALIĞI NEDİR?

Sylvester Stallone hakkında yayılan hastalık iddiaları gerçek değil. Aktörün herhangi bir ciddi sağlık sorunu bulunduğuna dair güvenilir bir bilgi yer almıyor, kendisinin son Instagram paylaşımlarından görüldüğü üzere sağlık durumunun iyi olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

DEM Parti heyetinden Devlet Bahçeli'ye ziyaret16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?LGS'de 36 birinci Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıktı iddialarına cevap: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yalanladı - HaberlerLGS'de 36 birinci Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıktı iddialarına cevap: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yalanladıKyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli oldu - HaberlerKyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli olduHarry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktı - HaberlerHarry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktıTesto Taylan neden gözaltına alındı? Ünlü Youtuber açıklama yaptı! - HaberlerTesto Taylan neden gözaltına alındı? Ünlü Youtuber açıklama yaptı!Tekirdağ yangını neden çıktı? Şarköy yangınında ‘Kuş’ detayı! - HaberlerTekirdağ yangını neden çıktı? Şarköy yangınında ‘Kuş’ detayı!
Sonraki Haber Yükleniyor...