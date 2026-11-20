TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği Kiralık Sosyal Konut Projesi’nin ilk etabı için başvurular tamamlandı. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konutun hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ekim ayında yapılması beklenen kura çekimi ertelendi. Peki, İstanbul’da kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Yeni tarih belli oldu mu?

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TOKİ’nin İstanbul’da kiraya vereceği 1.071 sosyal konut için başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Ekim ayında yapılması beklenen kura çekimi, ertelendi. Başvuruda bulunan vatandaşlar, yeni kura tarihine ilişkin duyuruyu bekliyor.

İstanbul’un 12 ilçesinde uygulanacak Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında toplam 15 bin konut kiraya verilecek. İlk etapta teslimi Ekim 2026 için planlanan 1.071 konutun hak sahipleri, başvuru koşullarını karşılayan adaylar arasından kurayla belirlenecek.

T0Kİ kiralık konut kura sürecinde son durum! Sosyal kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

KİRALIK KONUT KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları TOKİ’nin resmi Youtube sayfası ve e-Devlet üzerinden takip edilebilecek. Sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar ise TOKİ’nin resmî duyurusuyla netleşecek.

KİRALIK SOSYAL KONUTLAR KİMLERE VERİLECEK?

Projede konut tipleri, ailelerin çocuk sayısı ve büyüklüğüne göre belirlendi. Genç evli çiftler için 1+1 ve 2+1 daireler ayrılırken, en az iki çocuğu bulunan ailelere 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

KİRALIK KONUTLARA YILLIK ARTIŞ YAPILACAK MI?

Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

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