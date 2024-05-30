Tabutta Rövaşata filminde oynayan Mustafa Uğurlu'nun abisi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2024 14:54 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 15:30 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu vefat etti

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz başarılı oyunculardan biri olan Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini Cem Yılmaz duyurdu. Acı haberin ardından öldü mü, neden araması yapılırken Mustafa Uğurlu ile kardeş mi sorusu gündeme geldi. Yer aldığı dizi ve filmlerin hangileri olduğu da araştırılmaya başlandı.