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Tabutta Rövaşata filminde oynayan Mustafa Uğurlu'nun abisi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz başarılı oyunculardan biri olan Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini Cem Yılmaz duyurdu. Acı haberin ardından öldü mü, neden araması yapılırken Mustafa Uğurlu ile kardeş mi sorusu gündeme geldi. Yer aldığı dizi ve filmlerin hangileri olduğu da araştırılmaya başlandı.

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ahmet Uğurlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri hasta mıydı aramasını yaptı. Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından acı haberi duyurmasının ardından Ahmet Uğurlu hakkında kimdir, kaç yaşındaydı soruları da gündeme geldi.

Başarılı oyunculardan biri olan Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Cem Yılmaz X hesabından " Çocukluk arkadaşlarım Tamer kardeşimin ve Tuna abimin dayısı Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim.. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun." sözleriyle acı haberi paylaştı.

Tabutta Rövaşata filminde oynayan 71 yaşındaki Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti - 1. Resim

AHMET UĞURLU KİMDİR?

2 Ağustos 1952 senesinde Konya'da dünyaya gelen isim çeşitli projelerde yer aldı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Mustafa Uğurlu ile Ahmet Uğurlu kardeştir.

Yer aldığı filmler ve diziler şöyle:

Mine,  Büyük Miras: Editha Alnıaçık, Day Day, Tabutta Rövaşata, Avcı, Eski Fotoğraflar, Doğum Yeri Absürdistan, Gökten Düşen Hazine, Başımıza Gelenler, Döngel Kârhanesi, Eşref Saati, Zoraki Başkan, Memleket Meselesi, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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