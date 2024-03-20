Taksici Oğuz Erge davası gerekçeli karar belli oldu! İşte Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın davasında gerekçeli karar açıklandı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aysal'a verilen hükmün gerekçeli kararı yayınlandı. İşte Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı...

Katil Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Hapis cezasına çarptırılan 19 yaşındaki Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı kan dondurdu. İşte Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı

TAKSİCİ OĞUZ ERGE DAVASI SON DURUM

İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi öldürüp, cep telefonuyla kulaklığını gasbeden Delil Aysal için verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Taksici cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı.

16 sayfalık kararda 'Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer' ifadesi yer aldı. Kararda sanığın üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancanın şarjörüne 3 mermi atma ve maktülün sırt bölümü gelecek şekilde yağma suçunun temizlenmesini kolaylaştırmak için 'öldürmek' kastıyla ateşleme amacıyla ayrıca amaç 'yağma' olarak vurgu yapıldı.

KATİL DELİL AYSAL'IN CEZASI

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aysal'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.