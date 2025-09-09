Taksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu!

Taksim metro kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Metro İstanbul, güncellenen tarifenin detaylarına resmi web sitesinden ulaşılabileceğini açıkladı. Ayrıca istasyonlarda yer alan bilgilendirme ekranlarından da yeni sefer aralıkları öğrenilebilecek.

TAKSİM METRO KAPALI MI?

Bugün vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan “Taksim metrosu kapalı mı?” sorusu Metro İstanbul’un duyurusu ile cevap buldu. Yapılan açıklamada Taksim metrosunun kapalı olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadı. Seferler normal düzende devam ediyor ve yolcular rutin şekilde istasyonu kullanabiliyor.

TAKSİM METROSU AÇIK MI?

Sosyal medyada gündeme gelen “Taksim metrosu açık mı yoksa kapalı mı?” sorusu da netlik kazandı. Metro İstanbul’un açıklamalarında söz konusu kapatılma durumundan bahsedilmedi. Taksim metrosu seferleri kesintisiz şekilde devam edecek.

METRO İSTANBUL DUYURU

Metro İstanbul 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kış Tarifesi uygulamasına geçileceğini açıkladı. Yoğunluk analizleri sonucunda tren aralıklarının yeniden düzenleneceği, toplamda 542 ek sefer yapılacağı belirtildi.

Bu sayede günlük yolcu kapasitesine 519 binden fazla ek sefer kazandırılacak. Ayrıca, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül’de saat 06.00 ile 16.00 arasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin raylı sistem hatlarını ücretsiz kullanabileceği duyuruldu.