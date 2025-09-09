Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Taksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu!

Taksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu!
Taksim Metro, İstanbul, Metro, Sefer, Toplu Ulaşım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taksim metro kapalı mı, açık mı sorusu gündemde. İstanbul’da ise toplu ulaşımda yoğun dönem başlıyor. Metro İstanbul, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının açılışıyla birlikte 8 Eylül Pazartesi günü Kış Tarifesi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Taksim metro kapalı mı, açık mı merak ediliyor. Metro İstanbul, güncellenen tarifenin detaylarına resmi web sitesinden ulaşılabileceğini açıkladı. Ayrıca istasyonlarda yer alan bilgilendirme ekranlarından da yeni sefer aralıkları öğrenilebilecek.

Taksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu! - 1. Resim

TAKSİM METRO KAPALI MI?

Bugün vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan “Taksim metrosu kapalı mı?” sorusu Metro İstanbul’un duyurusu ile cevap buldu. Yapılan açıklamada Taksim metrosunun kapalı olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadı. Seferler normal düzende devam ediyor ve yolcular rutin şekilde istasyonu kullanabiliyor.

Taksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu! - 2. Resim

TAKSİM METROSU AÇIK MI?

Sosyal medyada gündeme gelen “Taksim metrosu açık mı yoksa kapalı mı?” sorusu da netlik kazandı. Metro İstanbul’un açıklamalarında söz konusu kapatılma durumundan bahsedilmedi. Taksim metrosu seferleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Taksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu! - 3. Resim

METRO İSTANBUL DUYURU

Metro İstanbul 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kış Tarifesi uygulamasına geçileceğini açıkladı. Yoğunluk analizleri sonucunda tren aralıklarının yeniden düzenleneceği, toplamda 542 ek sefer yapılacağı belirtildi.

Bu sayede günlük yolcu kapasitesine 519 binden fazla ek sefer kazandırılacak. Ayrıca, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül’de saat 06.00 ile 16.00 arasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin raylı sistem hatlarını ücretsiz kullanabileceği duyuruldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yine Batı'ya Türkiye'yi şikayet etti! Özgür Özel: Hayatı durma noktasına getiririzLizge Cömert kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lizge Cömert kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? - HaberlerLizge Cömert kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Domenico Tedesco kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenico Tedesco kariyeri ve çalıştırdığı takımlar merak ediliyor - HaberlerDomenico Tedesco kimdir, nereli, kaç yaşında? Domenico Tedesco kariyeri ve çalıştırdığı takımlar merak ediliyorGSB 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - HaberlerGSB 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Dof Robotik borsada ne zaman işlem görecek? DOFRB halka arz sonuçları açıklandı - HaberlerDof Robotik borsada ne zaman işlem görecek? DOFRB halka arz sonuçları açıklandıOsimhen kaç hafta yok? - HaberlerOsimhen kaç hafta yok?9 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte günün puan durumu! - Haberler9 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte günün puan durumu!
Sonraki Haber Yükleniyor...