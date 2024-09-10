Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Kıdem Tazminatının kalkması öngörülüyor

Kıdem tazminatının kalkacağına dair merak sürüyor. Yeni düzenleme ile kıdem tazminatının kaldırılması ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile birleşmesi öngörülürken aynı zamanda kamuoyunda çeşitli tartışmalar da söz konusu haline geldi.

Kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri olan kıdem tazminatının geleceği, işçi ve işveren kesimini yakından ilgilendiren başlıklar arasında yer alıyor.

Kıdem tazminatının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair spekülasyonlar, gündemdeki yeni düzenleme planlarıyla tekrar alevlendi.

Özellikle Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yapılacak bazı reformların, kıdem tazminatı üzerinde etkili olacağı konuşuluyor.

KIDEM TAZMİNATI KALKTI MI?

Kıdem tazminatı hakkındaki iddialar, Orta Vadeli Program’ın açıklanmasıyla yeniden gündeme taşındı.

Programda yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" önerisi, bu sistemin kıdem tazminatına alternatif olarak planlanmasıyla dikkat çekiyor.

Sistemde işverenlerin de katkı sağlayacağı, çalışanların emeklilik dönemlerinde bu katkılardan faydalanacağı belirtiliyor. Bu nedenle kıdem tazminatının yerine geçip geçmeyeceği konusunda çeşitli endişeler bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçilerin çalıştıkları süre boyunca hak ettikleri yasal bir ödeme sistemi olarak biliniyor. Çalışanlar, işten çıkarıldıklarında veya iş sözleşmeleri belli koşullar altında sona erdiğinde, kıdem tazminatı alma hakkına sahip olurlar.

Yapılan ödeme, işçinin çalıştığı her yıl için belirli bir süre zarfında elde ettiği hakkın karşılığıdır. Yasalarla teminat altına alınmış olan bu hak, yıllar boyunca işçi emeğini koruma amacı taşımaktadır.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program’a göre, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili önemli düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

Yılın ilk çeyreğinde esnek çalışma modelleriyle ilgili mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek. Bu kapsamda çalışma biçimlerinde esneklik getirilerek iş güvencesi ve sosyal haklar arasındaki dengenin yeniden gözden geçirilmesi planlanıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde ise sosyal güvenlik sistemiyle ilgili köklü düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerin en önemli unsurlarından biri de tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınması olacak.

Sistemin, işverenlerin de katkıda bulunacağı bir model olarak kıdem tazminatına alternatif getirebileceği ifade ediliyor. Bu da işçilerin kıdem tazminatı yerine emekliliklerinde bu katkılardan faydalanacakları yeni bir sistemin devreye alınabileceği anlamına geliyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KIDEM TAZMİNATI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Orta Vadeli Program’da yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi, kıdem tazminatı hakkının ortadan kalkıp kalkmayacağı konusunda belirsizlik meydana getiriyor.

Programda, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) bir adım ötesine geçileceği ve işverenlerin de bu sisteme katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda işverenlerin kıdem tazminatı yerine çalışanların emekliliği için belirli bir miktarı sisteme yatırması zorunlu hale gelecek.

Böylelikle çalışanlar kıdem tazminatı yerine emeklilik dönemlerinde bu sistemden faydalanacak ek bir maaş alabilecek.

Daha önce de gündeme gelen tamamlayıcı emeklilik sistemi, itirazlar nedeniyle hayata geçirilmemişti. Fakat bu kez yapılacak düzenlemenin daha kapsamlı olması ve kıdem tazminatına yönelik değişikliklerin yasalaşabileceği konuşuluyor.

Yeni modelin, mevcut kıdem tazminatı sistemiyle nasıl uyum sağlayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.