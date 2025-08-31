Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarih açıklandı! Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Tarih açıklandı! Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Dünya’nın gölge konisine girecek olan Ay, bu sırada kızıl bir görünüme bürünecek ve gökyüzünde unutulmaz bir manzara oluşturacak. 2025 Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi merakla şimdiden araştırılmaya başlandı.

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gökyüzünün kırmızı renge bürüneceği Kanlı Ay Tutulması için tarih ve saat açıklandı!

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2025 yılının en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Dünya’nın gölge konisine giren Ay, bu süreçte kızıl bir renge bürünerek gökyüzünde eşsiz bir manzara meydana getirecek.

Tam tutulma evresi yaklaşık 82 dakika sürerken yılın en uzun tutulmalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Kanlı Ay Tutulması dünyanın farklı bölgelerinde farklı saatlerde gözlemlenecek.

Avustralya’nın Perth kentinde 8 Eylül sabaha karşı 01:30’da başlayacak ve 02:52’de sona erecek.

Hindistan’ın Mumbai kentinde 7 Eylül 23:00’de başlayacak ve 8 Eylül 00:22’ye kadar sürecek. Mısır’ın başkenti Kahire’de tutulma 7 Eylül 20:30’da başlayacak, 21:52’de sona erecek.

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde ise tutulma 19:30’da başlayıp 20:52’de tamamlanacak. 

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek. Tutulmanın bazı evreleri ve özellikle doruk anı, ülkemizden çıplak gözle izlenebilecek. Görüş netliği, bulunulan bölgedeki hava durumuna ve ışık kirliliğine bağlı olarak değişiklik gösterecek.

KANLI AY TUTULMASI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Tutulmayı en iyi şekilde gözlemlemek isteyenler, şehir ışıklarından uzak, açık ve karanlık bölgeleri tercih etmeli. Yaklaşık 75 dakika öncesinden gökyüzüne bakıldığında, Ay’ın Dünya’nın gölgesine yavaş yavaş girdiği net bir şekilde fark edilebilecek. Tam tutulma evresinde Ay, kızıl renge bürünerek eşsiz bir görüntü sunacak.

