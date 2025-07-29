Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu! 29 Temmuz- 4 Ağustos indirimleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 17:05 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 17:05 - Güncelleme:

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Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu belli oldu. KOOP Market indirimi ile gelen aktüel ürünler 29 Temmuz Salı günü başladı ve 4 Ağustos Pazartesi gününe kadar raflarda olacak. Bu hafta Tarım Kredi Market'te yiyecek, içecek ve pek çok ürün indirime girdi.

Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 29 Temmuz Salı - 4 Ağustos Pazartesi günleri arasında geçerli olan indirimler müşterilerin radarına girdi. İşte, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2025 KOOP Market aktüel indirim kataloğu ile Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler fiyatları listesi... TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Çaykur Tiryaki Çayı 1000 g – 209,90 TL Tarım Kredi Bergamot Aromalı Çay 500 g – 89,90 TL Ülker Çokoprens 300 g – 38,90 TL Safya Mısır Yağı 5 L – 309,00 TL Tavuk Baget Çeşitleri (Banvit – Beypiliç – Keskinoğlu) – 89,00 TL/kg Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma 400 g – 180,00 TL Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt 1 L – 27,90 TL Eti Nero 300 g – 47,90 TL Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g – 79,90 TL Eti Tutku 150 g – 27,90 TL Tarım Kredi Dana Macar Salam 250 g – 99,00 TL Tarım Kredi Dana Sosis 250 g – 85,00 TL Tarım Kredi Isıl İşlem Görmüş Dana Parmak Sucuk 300 g – 159,90 TL Tarım Kredi Gezen Tavuk Yumurtası 10’lu – 85,00 TL Tarım Kredi Ay Çekirdeği Çeşitleri (Tuzsuz, Az Tuzlu, %50) 400 g – 74,90 TL Tchibo Filtre Kahve 250 g – 159,90 TL Tarım Kredi Fındık Ezmesi 300 g – 109,00 TL Tarım Kredi Gün Kurusu Kayısı 200 g – 124,90 TL Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 g – 94,90 TL

Domestos Çamaşır Suyu (Cam Ferahlığı) 3240 ml – 139,90 TL Peros Soft Yumuşatıcı 3 L (Pembe Güller, Beyaz Çiçekler) – 84,90 TL Doğanay Limonata Çeşitleri 1 L (Şekerli – Şekersiz) – 27,50 TL Dimes Meyve Suyu Çeşitleri 1 L – 44,90 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan