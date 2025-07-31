Tekirdağ'da denize girmek yasak mı? Valilikten açıklama geldi

Arama motorlarında "Tekirdağ'da denize girmek yasak mı?" sorusu en çok aratılan konular arasında yer aldı.

Sahil bölgelerinde artan uyarılar ve Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamalarla, bazı kısıtlamalar gündeme geldi. Özellikle Şarköy ve Marmaraereğlisi gibi sahil içelerinde güvenlik önemleri alındı. Kırmızı bayrak uygulaması ve hoparlör anonsları vatandaşların dikkatini çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve dalga uyarılarınına rdından alınan bu karar, denize girmek isteyen kişilerin akıllarında yeni bir soru işaretini de beraberinde getirdi.

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Tekirdağ’da denize girmek yasaklandı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle valilik yeni bir karar aldı. Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde, vatandaşların 2 gün süreyle denize girilemeyecektir.

Dalga ve rüzgar sebebiyle vatandaşların can güvenliği risk altında olmaması adına bu karar Tekirdağ Valiliği tarafından alınmıştır. Sahillerde görevli cankurtaran ekipleri, riskli koşullar nedeniyle kırmızı bayrak çekerek denize girmenin yasak olduğunu bildiriyor.

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK NEDEN YASAKLANDI?

Dalga ve rüzgarla beraber oluşabilecek güçlü akıntılar sebebiyle Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.