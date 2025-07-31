TESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek?
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) su kesintisi programına göre, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi olmak üzere birçok ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu şebeke hattındaki arızalar, ana şebeke ve depo seviyesi sorunları nedeniyle Tekirdağ'daki bazı mahallelere su verilemiyor. Peki, Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? İşte, 31 Temmuz 2025 TESKİ su kesintisi sorgulama...
Tekirdağ'ın bazı ilçe ve mahallelerinde ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası, depo kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Özellikle Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nde gerçekleşen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 29 Temmuz su kesintisi programını inceliyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yaşanan uzun süreli su kesintilerinin ardından Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? sorusu gündeme geldi.
TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
31 Temmuz Perşembe günü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Karadeniz Mahallesi ve Tokat Sokak'ta 14:20 ile 16:20 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.
Hayrabolu'nun Temrezli Mahallesi'nde 13:45-16:00 saatleri arasında su verilmeyecektir. Kapaklı'nın Vatan Mahallesi'nde 10:00- 17:00 saatleri arasında, Marmaraereğlisi'nin Dereağzı, Çeşmeli Mahallelerinde ana şebeke arızası ve depo seviyesinden kaynaklı su kesintisi gerçekleşecektir.
TESKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
|Başlangıç
|Bitiş
|Nedeni
|Etkilenen Yerler
|31 Temmuz 14:20
|31 Temmuz 16:20
|İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|SÜLEYMANPAŞA / KARADENİZ MAH. / TOKAT SOK.
|31 Temmuz 13:45
|31 Temmuz 16:00
|İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|HAYRABOLU / TEMREZLİ MAH. /
|31 Temmuz 10:00
|31 Temmuz 17:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|KAPAKLI / VATAN MAH. /
|31 Temmuz 09:00
|01 Ağustos 09:00
|DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİ
|MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /