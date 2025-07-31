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TESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ&#039;da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) su kesintisi programına göre, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi olmak üzere birçok ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu şebeke hattındaki arızalar, ana şebeke ve depo seviyesi sorunları nedeniyle Tekirdağ'daki bazı mahallelere su verilemiyor. Peki, Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? İşte, 31 Temmuz 2025 TESKİ su kesintisi sorgulama...

Tekirdağ'ın bazı ilçe ve mahallelerinde ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası, depo kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Özellikle Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nde gerçekleşen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 29 Temmuz su kesintisi programını inceliyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yaşanan uzun süreli su kesintilerinin ardından Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? sorusu gündeme geldi. 

TESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

31 Temmuz Perşembe günü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Karadeniz Mahallesi ve Tokat Sokak'ta 14:20 ile 16:20 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

TESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

Hayrabolu'nun Temrezli Mahallesi'nde 13:45-16:00 saatleri arasında su verilmeyecektir. Kapaklı'nın Vatan Mahallesi'nde 10:00- 17:00 saatleri arasında, Marmaraereğlisi'nin Dereağzı, Çeşmeli Mahallelerinde ana şebeke arızası ve depo seviyesinden kaynaklı su kesintisi gerçekleşecektir.

TESKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

BaşlangıçBitişNedeniEtkilenen Yerler
31 Temmuz 14:2031 Temmuz 16:20İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASISÜLEYMANPAŞA / KARADENİZ MAH. / TOKAT SOK.
31 Temmuz 13:4531 Temmuz 16:00İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASIHAYRABOLU / TEMREZLİ MAH. /
31 Temmuz 10:0031 Temmuz 17:00ANA ŞEBEKE ARIZASIKAPAKLI / VATAN MAH. /
31 Temmuz 09:0001 Ağustos 09:00DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİMARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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