TESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek?

Tekirdağ'ın bazı ilçe ve mahallelerinde ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası, depo kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Özellikle Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nde gerçekleşen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 29 Temmuz su kesintisi programını inceliyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yaşanan uzun süreli su kesintilerinin ardından Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? sorusu gündeme geldi.

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

31 Temmuz Perşembe günü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Karadeniz Mahallesi ve Tokat Sokak'ta 14:20 ile 16:20 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Hayrabolu'nun Temrezli Mahallesi'nde 13:45-16:00 saatleri arasında su verilmeyecektir. Kapaklı'nın Vatan Mahallesi'nde 10:00- 17:00 saatleri arasında, Marmaraereğlisi'nin Dereağzı, Çeşmeli Mahallelerinde ana şebeke arızası ve depo seviyesinden kaynaklı su kesintisi gerçekleşecektir.