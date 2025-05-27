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Teknofest İstanbul ne zaman 2025? Teknofest 2025 İstanbul tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknofest İstanbul ne zaman 2025? Teknofest 2025 İstanbul tarihi
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1-4 Mayıs'ta düzenlendi. İkinci ayağı ise Teknofest 2025 İstanbul'un gerçekleşeceği tarihler merak ediliyor.

İlk ayağı KKTC'de gerçekleşen Teknofest İstanbul'un tarihleri araştırılıyor. Hava gösterileri, yarışmalar ve atölyelerle gençlere ilham verecek etkinlikler düzenleniyor. Teknofest İstanbul ne zaman 2025 merak ediliyor. 

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN 2025? 

TEKNOFEST 2025’in ilk ayağı 1-4 Mayıs’ta KKTC’de düzenlendi. İkinci durak ise İstanbul olacak. Ancak İstanbul etkinliğinin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Festival, 51 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla roket, model uydu, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri gibi alanlarda yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak.

Teknofest, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için hava gösterileri, konserler, simülasyon deneyim alanları, sanal gerçeklik tüneli ve planetaryum gibi etkinliklerle renklenecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Hürkuş, Bayraktar TB2 ve ANKA gibi yerli hava araçlarının gösterileri yapılması bekleniyor. 

Teknofest İstanbul ne zaman 2025? Teknofest 2025 İstanbul tarihi - 1. Resim

TEKNOFEST İSTANBUL 2025 NEREDE YAPILACAK?

Teknofest İstanbul 2025’in, önceki yıllarda olduğu gibi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenmesi bekleniyor ancak resmi duyurusu henüz yapılmadı. Festival, geçmişte milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bu geniş alanda, hava gösterileri, teknoloji sergileri ve yarışma stantlarıyla teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. KKTC’deki etkinlik ise 1-4 Mayıs’ta Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleşti. İstanbul’un da benzer şekilde büyük bir alanda ev sahipliği yapacağı öngörülüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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