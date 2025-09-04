TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede yapılacak? Ziyaretçi kayıtları başladı, ücretsiz...

İlk durak olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen festival, ardından TEKNOFEST Mavi Vatan ile köklü denizcilik mirasını yerli ve millî teknolojilerle harmanlayarak 175 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin son durağı ise İstanbul. Peki kayıtlar başladı mı, ücretli mi, TEKNOFEST İstanbul ne zaman, hangi gün, nerede yapılacak? İşte detaylar...

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN VE NEREDE?

Teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, yenilikçi projelerden söyleşilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYDI NASIL YAPILIR?

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarının heyecanla beklediği Teknofest İstanbul'a ücretsiz katılım sağlanacak. Vatandaşlar ise ziyarrtçi kaydının nasıl yapılacağını soruşturuyor. Etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Festivalde her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.