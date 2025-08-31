Milli gemilerin yeni silahı ihracata hazırlanıyor! MİDLAS için geri sayım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine, TEKNOFEST'in her yıl gücüne güç katarak, katılımcı sayısını artırarak çok hızlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

TEKNOFEST'in dünyada yapılan en büyük festivali olduğunu vurgulayan İkinci, etkinliğin bu ününe yakışır şekilde genişlemesini devam ettirdiğini dile getirdi.

TEKNOFEST'in "mavi vatan" konseptiyle bu yıl ilk defa gerçekleştirildiğine işaret eden İkinci, Roketsan'ın roket yarışmalarında en başından beri yarışmacıları desteklediğini, TEKNOFEST Mavi Vatan'da da torpido teknolojileri ve deniz altından atılabilir füze teknolojileri alanında ilk kez Su Altından Atılan Roket Yarışması gerçekleştirdiklerini bildirdi. İkinci, şöyle konuştu:

Bu yarışmaya da ilgi çok yüksek. Bu sene çocuklarımız ilk defa bu yarışmada kendilerini gösteriyorlar. Şu ana kadar geldiğimiz nokta itibariyle çok güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah her yıl bundan sonra özellikle denizaltı teknolojilerinde çocuklarımızın gelişmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Denizaltı niye önemli bizim için? Biliyorsunuz Roketsan'ın en önemli ilgi alanları arasında torpidolar ve deniz altından atılan seyir füzeleri yer alıyor. Bunları başarıyla gerçekleştirmiş bir kurum olarak gelecekte daha da fazla üzerine teknolojik yatırım yapabileceğimiz bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Denizaltı gerçekten stratejik olarak önemli bir silah, savunma sistemi. Çocuklarımızın daha öğrenciyken bu konulara adapte olması, bu konularla ilgili gelişim sağlaması, teknolojiye yatırım yapmak bizim açımızdan çok kıymetli. Buradaki ilgiyi görmek de bizim açımızdan, ekibimiz açısından çok farklı, motive edici bir unsur.

Etkinlik kapsamında bir çok platformun ziyarete açıldığına değinen İkinci, bunlardan TCG Anadolu'ya konuşlandırılan Bayraktar TB3 ile Roketsan tarafından geliştirilen füzeler kullanılarak dünyada ilk defa gemiden SİHA operasyonları gerçekleştirilebildiğini söyledi.

"ATMACA, AKYA, AKATA, hava savunma sistemleri, MİDLAS ile baktığınız zaman aslında Deniz Kuvvetlerimizin vurucu gücünün en büyük kısmını Roketsan sağlıyor." diyen İkinci, şöyle kaydetti:

Buradaki uygulama alanında da bu konulara ilgi sağlayarak, teknolojik olarak yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu bir yarış. Bu füze sistemleri, torpido sistemleri başarıyla sahada bizleri temsil ediyor, silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor ama bunlar için AR-GE faaliyetlerine devam ediyoruz. Kabiliyetlerin artırılması için, dünyanın en iyisi olmaları için var gücümüzle teknolojik olarak AR-GE yatırımlarına devam ediyoruz. Yeni gelecek olan nesil de bu AR-GE faaliyetleri için bizim için çok kıymetli olan insan kaynağını oluşturuyor. O açıdan bu sene ilk defa gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, inşallah devletimize, milletimize, gençlerimize, hayırlı sonuçlar vesilesi olur.

AR-GE, SERİ ÜRETİM, İHRACAT

Deniz platformlarında kullanılan Roketsan ürünlerine ilişkin sorulara İkinci, şu yanıtı verdi: