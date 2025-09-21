TEKNOFEST ziyaretçi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

TEKNOFEST İstanbul, dördüncü gününde Atatürk Havalimanı’nda yoğun katılım sürüyor. Hafta sonunun başlamasıyla beraber festival alanı ziyaretçilerle dolup taştı.

Birçok aile çocuklarıyla beraber bilim ve teknolojiyle ilgili etkinlikler katılırken gençler yarışmalardaki dikkatleri üzerine çekti. Bugün sona erecek olan festivalde ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk olrak Resmi web sitesi teknofest.org adresine giriş yapılır. Ana sayfada "Ziyaretçi Kayıt" veya "Bilet Al" bölümüne tıklanır.

Kişisel bilgiler (ad, soyad, e-posta ve telefon) girerek formu eksiksiz doldurulur ve ziyaret etmek istenilen gün seçilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra QR kodlu giriş belgesi ile e-posta adresine gönderilecektir. Bu belge turnikelerden giriş yapılırken kullanılır.

Kayıt başarılı olması durumunda genellikle e-posta ya da platform üzerinden onay mesajı, bilet yada QR kod gönderilir.