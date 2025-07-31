Terörsüz Türkiye komisyonu üyeleri kimler? AK Parti ve CHP'nin üyeleri gündemde

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda üye isimler belli oldu. AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu 3’er milletvekili belirleyecek. TBMM’de grubu bulunmayan HÜDA Par, TİP, EMEP, YRP, DP ve DSP’ye ise 1’er üyelik verildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyonda görev alacak 21 kişilik listeyi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerini tek tek açıkladı. Peki, Terörsüz Türkiye komisyonu üyeleri kimler? İşte detaylar...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU ÜYELERİ KİMLER?

Terörsüz Türkiye komisyonunda yer alacak AK Parti'li milletvekillerinin isimleri şu şekildedir;

Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

Terörsüz Türkiye komisyonunda yer alacak CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle: