TESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) su kesintisi programına göre, Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre, içme suyu hattındaki arızalar ve depo seviyesi sorunları nedeniyle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine su verilmemektedir. Peki, Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? İşte 25 Ağustos TESKİ su kesintisi sorgulama...
25 Ağustos Pazartesi günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu depo seviyesinden kaynaklı yaşanacak su kesintisi Dereağzı ve Çeşmeli Mahallelerini etkileyecek.
25 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 25 Ağustos su kesintisi programını inceliyor.
TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Dereağzı ve Çeşmeli Mahallerinde içme suyu depo seviyesinden kaynaklı su kesintisi yaşanıyor.
TESKİ tarafından yapılan paylaşımda sular 08:30'da kesilecek ve 09:00'da gelecektir.
|25 Ağustos 08:30
|26 Ağustos 09:00
|İÇME SUYU DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİ
|MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alt yapı çalışmaları sebebiyle sular 09:20'da kesilip 16:00'da gelecektir.
|25 Ağustos 09:30
|25 Ağustos 16:00
|ALTYAPI ÇALIŞMASI ELEKTRİK
|KAPAKLI / PINARCA MAH. /
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin