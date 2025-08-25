TESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

25 Ağustos Pazartesi günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu depo seviyesinden kaynaklı yaşanacak su kesintisi Dereağzı ve Çeşmeli Mahallelerini etkileyecek.

25 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

25 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI





TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Dereağzı ve Çeşmeli Mahallerinde içme suyu depo seviyesinden kaynaklı su kesintisi yaşanıyor.

TESKİ tarafından yapılan paylaşımda sular 08:30'da kesilecek ve 09:00'da gelecektir.

25 Ağustos 08:30 26 Ağustos 09:00 İÇME SUYU DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİ MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alt yapı çalışmaları sebebiyle sular 09:20'da kesilip 16:00'da gelecektir.