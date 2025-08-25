Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > TESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

TESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
TESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ&#039;da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) su kesintisi programına göre, Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre, içme suyu hattındaki arızalar ve depo seviyesi sorunları nedeniyle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine su verilmemektedir. Peki, Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? İşte 25 Ağustos TESKİ su kesintisi sorgulama...

25 Ağustos Pazartesi günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu depo seviyesinden kaynaklı yaşanacak su kesintisi Dereağzı ve Çeşmeli Mahallelerini etkileyecek.

25 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 25 Ağustos su kesintisi programını inceliyor.

TESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Dereağzı ve Çeşmeli Mahallerinde içme suyu depo seviyesinden kaynaklı su kesintisi yaşanıyor.

TESKİ tarafından yapılan paylaşımda sular 08:30'da kesilecek ve 09:00'da gelecektir.

25 Ağustos 08:3026 Ağustos 09:00İÇME SUYU DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİMARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alt yapı çalışmaları sebebiyle sular 09:20'da kesilip 16:00'da gelecektir.

25 Ağustos 09:3025 Ağustos 16:00ALTYAPI ÇALIŞMASI ELEKTRİKKAPAKLI / PINARCA MAH. /

Kaynak: Türkiye Gazetesi

