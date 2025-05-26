Teşkilat Akif Başkan öldü mü, Adnan Biricik diziden ayrılıyor mu? TRT1 Teşkilat dizisi sezon finali yaklaşıyor

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken, yeni bir ayrılık iddiası gündemi sarstı. Pazar akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası "Akif Başkan öldü mü?" ve "Adnan Biricik Teşkilat’tan ayrılıyor mu?" soruları sosyal medyada sıkça sorulmaya başlandı. Dizinin 146. bölüm fragmanında yer alan sahneler, karakterin akıbetine dair merakı artırdı.

TEŞKİLAT AKİF BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan doruğa çıkarken, Akif Başkan karakteriyle ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Yayınlanan 146. bölüm fragmanında yer alan çarpıcı sahneler karakterin akıbetiyle ilgili soru işaretleri doğurdu.

Dizinin sıkı takipçileri fragmanda Akif Başkan'ın hayat mücadelesi verdiğine işaret eden görüntülerden sonra "Akif Başkan ölüyor mu?" sorusunu sormaya başladı.

Gündeme düşen iddialara göre dizinin 5. sezon finalinde Akif Başkan’ın hayatını kaybedebileceği ve diziye veda edeceği öne sürülüyor. Yayınlanan fragmanda Akif Başkan'ın tehlikeli bir operasyon sırasında ağır yara aldığına dair ipuçları, izleyiciyi duygusal bir finalle karşı karşıya bırakabilir.

ADNAN BİRİCİK TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Akif Başkan karakterini başarıyla canlandıran usta oyuncu Adnan Biricik’in Teşkilat dizisinden ayrılacağı yönündeki söylentiler, son günlerde hız kazandı. Diziye kattığı deneyim ve derinlik ile hayranlık uyandıran Biricik’in, sezon finalinde karakterine veda edeceği konuşuluyor.

Teşkilat dizisinin son bölümlerine yaklaşılırken, Adnan Biricik’in projeden ayrılacağı söylentileri de sürüyor.

ADNAN BİRİCİK KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Akif Başkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Adnan Biricik, uzun soluklu sanat kariyeriyle tanınan bir oyuncudur. 9 Haziran 1959 tarihinde İstanbul’da doğan Biricik, orta öğrenimini yine İstanbul'da tamamladı. Biricik Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu.

Devlet Tiyatroları’na sanatçı kadrosuyla katılan Adnan Biricik, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda uzun yıllar sahne aldı. Eğitimi boyunca Cüneyt Gökçer, Yıldırım Önal, Mahir Canova ve Cihan Ünal gibi Türk tiyatrosunun usta isimlerinden eğitim aldı. Hem sahnede hem de ekran önünde sayısız projede yer alan oyuncu, birçok ödüle de layık görüldü.