TEV burs başvurusu ne zaman, şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs başvuru sürecini duyurdu. Maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversitelilere karşılıksız olarak destek sağlayan TEV, bu yıl da çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlayacak.

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) öğrencilere karşılıksız bir şekilde verdiği burslara çevrildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs başvuru tarihleri merak edildi. Öğrenciler, 15 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında vakfın resmi internet sitesi üzerinden burs başvurularını yapabilecek.

TEV BURSU NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli olurken, öğrencilere ayda kaç liralık destek sağlanacağı da Google aramalarında öne çıktı. Vakıf tarafından sağlanan üniversite bursu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında aylık 5 bin 800 TL olarak belirlendi.