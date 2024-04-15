Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılmayacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 15:26 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Threads kapatılıyor mu, ne zaman geri açılacak soruları gündme geldi. Rekabet Kurumunun kararı ile 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılmayacağı duyuruldu.