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Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye&#039;de kullanılmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Threads kapatılıyor mu, ne zaman geri açılacak soruları gündme geldi. Rekabet Kurumunun kararı ile 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılmayacağı duyuruldu.

Threads uygulaması Türkiye'de kapatılıyor mu araştırılıyor.

Twitter'ın rakibi olarak ses getiren uygulama Threads, Meta'nın veri tabanlı sosyal medya platformu olarak geçtiğimiz yaz kullanıma açılmıştı. 

Rekabet Kurumu'nun kararı nedeniyle 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kişiler tarafından kullanılmayacak.  Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılmayacak - 1. Resim

Kullanıcıların, Threads profilinin devre dışı bırakılacağı bilgisi verildi. Kullanıcılar, profil bilgilerini istedikleri zaman indirebilecek veya silebilecekleri konusunda bilgilendirildi. Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılmayacak - 2. Resim

Platformun geçici olarak kapatıldığı öğrenildi. Ancak ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. 

Geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun Meta Platformuna dair yürüttüğü soruşturma neticesinde günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı verilmişti. Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılmayacak - 3. Resim

Karara varılan bulguların sonucunda ise Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması ve veri birleştirme davranışının engellemesi adına geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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