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Ticaret Bakanlığı'ndan temizlik ürünlerine yasak! Bu ürünler toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ticaret Bakanlığı&#039;ndan temizlik ürünlerine yasak! Bu ürünler toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasında üç farklı ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu. Bu ürünler kimyasal risk grubuna girdiği için tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, 2 Haziran 2025 tarihli Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada üç temizlik ürününün çeşitli riskler nedeniyle piyasadan çekileceği duyuruldu. Bu temizlik ürünlerin piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı’nın GÜBİS listesine üç yeni ürün eklendi. Çamaşır Spreyi, Yüzey Temizleyici, Bulaşık Makinası Deterjanı gibi temizlik maddeleri ve sprey güvensiz bulundu. 

Ticaret Bakanlığı'ndan temizlik ürünlerine yasak! Bu ürünler toplatılıyor - 1. Resim

UYARISIZ ÜRÜNLER PİYASADAN GERİ ÇEKİLİYOR

Akgül markalı çamaşır spreyi ile Aym markalı bulaşık deterjanı güvenlik kriterlerini karşılamadı. Spreyde dokunsal uyarı bulunmazken, deterjanda hem dokunsal uyarı hem de çocuk emniyetli kapak sistemi yer almadığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan temizlik ürünlerine yasak! Bu ürünler toplatılıyor - 2. Resim

Ticaret Bakanlığı'ndan temizlik ürünlerine yasak! Bu ürünler toplatılıyor - 3. Resim

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Alcoblue markalı yüzey temizleyici, etiket ve ambalaj tasarımı nedeniyle riskli bulunmuştur.

Ürün, çocukların ilgisini çekebilecek özellikler taşıdığı ve ayrıca dokunsal tehlike uyarısı içermediği gerekçesiyle güvensiz bulunmuştur. Ürün için 24 Nisan 2025 tarihinde toplatma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan temizlik ürünlerine yasak! Bu ürünler toplatılıyor - 4. Resim

Ticaret Bakanlığı ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Tüketicilerin söz konusu ürünü kullanmamaları ve ilgili firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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