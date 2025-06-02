Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasında, ölüm ve yaralanma riski barındıran 6 yeni ürünü daha ifşa etti. Sıvı deterjandan, çocuk zıbınına, oyuncaktan çamaşır kokusuna kadar birçok ürün yaralanma, boğulma riskleri taşıdığı için piyasadan toplatılıyor.

HABER MERKEZİ — Ticaret Bakanlığı, son dönemde risk barındırdığı gerekçesiyle birçok ürünü toplatma kararı alıyor. Bu kararları resmi sitesi üzerinden, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasından yayınlayan Bakanlık, bugün 6 yeni ürünü ciddi riskler barındırdığı için ifşa etti.

Piyasadan toplatılma kararı alınan ürünler arasında Hello Baby markasının çocuk zıbını, Nizam Oyuncak markasına ait çubuk atan tabancası, Akgül Kolonya firmasına ait çamaşır kokusu, Zaman Kimya markasına ait Alcoblue yüzey temizleyici, Beceri Dünyası markasına ait yapboz, Aymnet firmasına ait sıvı bulaşık deterjanı bulunuyor.

E-BEBEK'TE SATILAN ÜRÜN DE VAR

Risk barındıran ürünler arasında, 'Hello Baby' markasına ait "Çıtçıtlı Zıbın 2'Li Kısa Kol Body Kız Model" ürün ise dikkat çekti. Türkiye'de anne-bebek ürünlerinin önde gelen firmalarından E-Bebek mağazalarında satılan ürün için, firma da bir duyuru yayınladı ve ürün hakkında toplatılma kararı verildiği duyuruldu.

Şubat ayında da yine E-bebek'te satılan farklı bir 'Hello Baby' markalı çocuk zıbını için toplatılma kararı verilmişti.

E-bebek'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 5. ve 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiği çıtçıt bağlantısının sağlamlığı yönünden Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Çocuk Giysilerinde Güvenlik-Mekanik Güvenlik” testlerinde uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile ürünün geri çağrılma duyurusu ilan edilmektedir. Aşağıda fotoğrafı bulunan Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün, 3 ay ile 3 yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli bebeveynlerimizden, kullanılmış olsa dahi, 30 gün içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz. Kullanılmış dahi olsa ilgili ürünü mağazalarımıza geri getiren bebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz. Değerli bebeveynlerimizin ücret iadesini, iki yıl boyunca mağazalarımızda ve e-bebek.com sitesinde geçerli olacak hediye çeki olarak talep etme hakkı da bulunmaktadır."

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli riskler barındırdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılma kararı verilen 6 ürün:

Ürün Adı Marka Firma Risk Türü Güvensizlik Nedeni Alınan Önlem Çubuk Atan Tabanca (Nzm-192 - 8697417621922) Nizam Nizam Oyuncak Pazarlama Ltd. Şti. Yaralanma Fırlatılan mermi enerjisi limitin (0.08 J) üstünde (0.19 J) Piyasaya arz yasağı ve toplatma Oda ve Çamaşır Spreyi (8682975072224) Akgül Akgül Kolonya Itriyat Kimya Ltd. Şti. Kimyasal Dokunsal uyarı bulunmaması Piyasaya arz yasağı ve toplatma Yüzey Temizleyici (8683717052405) Alcoblue Zaman Kimya Ltd. Şti. Kimyasal Çocukları yanıltabilecek tasarım, dokunsal uyarı eksikliği Piyasaya arz yasağı ve toplatma Eğlenceli Yapboz (8682392175249) Eğlenceli Yapboz Beceri Dünyası A.Ş. Boğulma Ambalaj kalınlığı yetersiz (0.029 mm) → solunum engeli riski Piyasaya arz yasağı ve toplatma Çıtçıtlı Zıbın 2'li Body (24YHLBKBODY029-0045 - 8682766665246) Hello Baby Ebebek Mağazacılık A.Ş. Boğulma Çıtçıtların koparak küçük parça oluşturması Piyasaya arz yasağı ve toplatma Bulaşık Makinası Deterjanı (8681689712532) Aym Aymnet A.Ş. Kimyasal Çocuk emniyetli kapak ve dokunsal uyarı eksikliği Piyasaya arz yasağı ve toplatma

1. ÇUBUK ATAN OYUNCAK TABANCA - YARALANMA RİSKİ

İstanbul merkezli Nizam Oyuncak tarafından üretilen “Çubuk Atan Tabanca” (Model: Nzm-192, Barkod: 8697417621922), yapılan testlerde fırlattığı mermilerin enerjisinin izin verilen sınırın oldukça üzerinde çıkması nedeniyle tehlikeli bulundu. EN 71-1 standardına göre olması gereken maksimum enerji değeri 0.08 joule iken, bu oyuncakta 0.19 joule olarak ölçüldü. Ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı.

2. AKGÜL ODA VE ÇAMAŞIR SPREYİ - KİMYASAL UYARI EKSİKLİĞİ

Eskişehir merkezli Akgül Kolonya tarafından üretilen “Akgül Oda ve Çamaşır Spreyi (Pudra)” adlı ürün (Barkod: 8682975072224) gerekli dokunsal uyarı işaretlerini taşımaması nedeniyle kimyasal risk oluşturuyor. Tüketicileri tehlike konusunda bilgilendirmeyen ürün için de toplatma ve satış yasağı kararı uygulandı.

3. ALCOBLUE YÜZEY TEMİZLEYİCİ - ÇOCUKLARA CAZİP AMBALAJ, EKSİK UYARI

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Zaman Kimya'nın “Alcoblue 1 Litre Yüzey Temizleyici” ürünü (Barkod: 8683717052405), ambalaj tasarımı nedeniyle çocukların ilgisini çekebilecek özellikler taşıdığı ve ayrıca dokunsal tehlike uyarısı içermediği gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ürün için 24 Nisan 2025 tarihinde toplatma kararı verildi.

4. EĞLENCELİ YAPBOZ - BOĞULMA TEHLİKESİ

Sancaktepe’de faaliyet gösteren Beceri Dünyası Matbaacılık'ın “Eğlenceli Yapboz” adlı ürünü (Barkod: 8682392175249), ambalaj kalınlığının standardın altında olması nedeniyle çocuklarda boğulma riski taşıyor. Ürünün ambalaj kalınlığı 0.029 mm ölçülürken, olması gereken minimum kalınlık 0.038 mm olarak belirtilmişti.

5. HELLO BABY ZIBIN - KOPAN ÇITÇITLAR BOĞULMAYA YOL AÇABİLİR

Ebebek Mağazacılık tarafından satışa sunulan “Hello Baby” marka kız bebek zıbınları (Model: 24YHLBKBDY029-0045), üzerindeki çıtçıtların kolayca koparak küçük parça haline gelmesi nedeniyle boğulma riski taşıyor. Ürün, 18 Mart 2025 itibarıyla toplatılmaya başlandı.

6. AYM SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI EMNİYETLİ KAPATMA EKSİKLİĞİ

Bursa merkezli Aymnet firmasının ürettiği “Aym Sıvı Bulaşık Makinası Deterjanı” (Barkod: 8681689712532), çocuklara yönelik koruyucu kapak ve dokunsal uyarı içermediği için kimyasal risk grubuna alındı. 21 Mart 2025 tarihinde ürün hakkında toplatma ve satış yasağı uygulanmaya başlandı.