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Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var

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Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var
Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasında, ölüm ve yaralanma riski barındıran 6 yeni ürünü daha ifşa etti. Sıvı deterjandan, çocuk zıbınına, oyuncaktan çamaşır kokusuna kadar birçok ürün yaralanma, boğulma riskleri taşıdığı için piyasadan toplatılıyor.

HABER MERKEZİ — Ticaret Bakanlığı, son dönemde risk barındırdığı gerekçesiyle birçok ürünü toplatma kararı alıyor. Bu kararları resmi sitesi üzerinden, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasından yayınlayan Bakanlık, bugün 6 yeni ürünü ciddi riskler barındırdığı için ifşa etti.

Piyasadan toplatılma kararı alınan ürünler arasında Hello Baby markasının çocuk zıbını, Nizam Oyuncak markasına ait çubuk atan tabancası, Akgül Kolonya firmasına ait çamaşır kokusu, Zaman Kimya markasına ait Alcoblue yüzey temizleyici, Beceri Dünyası  markasına ait yapboz, Aymnet firmasına ait sıvı bulaşık deterjanı bulunuyor.

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 1. Resim

E-BEBEK'TE SATILAN ÜRÜN DE VAR

Risk barındıran ürünler arasında, 'Hello Baby' markasına ait "Çıtçıtlı Zıbın 2'Li Kısa Kol Body Kız Model" ürün ise dikkat çekti. Türkiye'de anne-bebek ürünlerinin önde gelen firmalarından E-Bebek mağazalarında satılan ürün için, firma da bir duyuru yayınladı ve ürün hakkında toplatılma kararı verildiği duyuruldu.

Şubat ayında da yine E-bebek'te satılan farklı bir 'Hello Baby' markalı çocuk zıbını için toplatılma kararı verilmişti.

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 2. Resim

E-bebek'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 5. ve 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiği çıtçıt bağlantısının sağlamlığı yönünden Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Çocuk Giysilerinde Güvenlik-Mekanik Güvenlik” testlerinde uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile ürünün geri çağrılma duyurusu ilan edilmektedir.

Aşağıda fotoğrafı bulunan Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün, 3 ay ile 3 yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli bebeveynlerimizden, kullanılmış olsa dahi, 30 gün içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz. Kullanılmış dahi olsa ilgili ürünü mağazalarımıza geri getiren bebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz. Değerli bebeveynlerimizin ücret iadesini, iki yıl boyunca mağazalarımızda ve e-bebek.com sitesinde geçerli olacak hediye çeki olarak talep etme hakkı da bulunmaktadır."

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli riskler barındırdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılma kararı verilen 6 ürün:

Ürün AdıMarkaFirmaRisk TürüGüvensizlik NedeniAlınan Önlem
Çubuk Atan Tabanca (Nzm-192 - 8697417621922)NizamNizam Oyuncak Pazarlama Ltd. Şti.YaralanmaFırlatılan mermi enerjisi limitin (0.08 J) üstünde (0.19 J)Piyasaya arz yasağı ve toplatma
Oda ve Çamaşır Spreyi (8682975072224)AkgülAkgül Kolonya Itriyat Kimya Ltd. Şti.KimyasalDokunsal uyarı bulunmamasıPiyasaya arz yasağı ve toplatma
Yüzey Temizleyici (8683717052405)AlcoblueZaman Kimya Ltd. Şti.KimyasalÇocukları yanıltabilecek tasarım, dokunsal uyarı eksikliğiPiyasaya arz yasağı ve toplatma
Eğlenceli Yapboz (8682392175249)Eğlenceli YapbozBeceri Dünyası A.Ş.BoğulmaAmbalaj kalınlığı yetersiz (0.029 mm) → solunum engeli riskiPiyasaya arz yasağı ve toplatma
Çıtçıtlı Zıbın 2'li Body (24YHLBKBODY029-0045 - 8682766665246)Hello BabyEbebek Mağazacılık A.Ş.BoğulmaÇıtçıtların koparak küçük parça oluşturmasıPiyasaya arz yasağı ve toplatma
Bulaşık Makinası Deterjanı (8681689712532)AymAymnet A.Ş.KimyasalÇocuk emniyetli kapak ve dokunsal uyarı eksikliğiPiyasaya arz yasağı ve toplatma

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 3. Resim

1. ÇUBUK ATAN OYUNCAK TABANCA - YARALANMA RİSKİ

İstanbul merkezli Nizam Oyuncak tarafından üretilen “Çubuk Atan Tabanca” (Model: Nzm-192, Barkod: 8697417621922), yapılan testlerde fırlattığı mermilerin enerjisinin izin verilen sınırın oldukça üzerinde çıkması nedeniyle tehlikeli bulundu. EN 71-1 standardına göre olması gereken maksimum enerji değeri 0.08 joule iken, bu oyuncakta 0.19 joule olarak ölçüldü. Ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı.

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 4. Resim

2. AKGÜL ODA VE ÇAMAŞIR SPREYİ - KİMYASAL UYARI EKSİKLİĞİ

Eskişehir merkezli Akgül Kolonya tarafından üretilen “Akgül Oda ve Çamaşır Spreyi (Pudra)” adlı ürün (Barkod: 8682975072224) gerekli dokunsal uyarı işaretlerini taşımaması nedeniyle kimyasal risk oluşturuyor. Tüketicileri tehlike konusunda bilgilendirmeyen ürün için de toplatma ve satış yasağı kararı uygulandı.

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 5. Resim

3. ALCOBLUE YÜZEY TEMİZLEYİCİ - ÇOCUKLARA CAZİP AMBALAJ, EKSİK UYARI

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Zaman Kimya'nın “Alcoblue 1 Litre Yüzey Temizleyici” ürünü (Barkod: 8683717052405), ambalaj tasarımı nedeniyle çocukların ilgisini çekebilecek özellikler taşıdığı ve ayrıca dokunsal tehlike uyarısı içermediği gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ürün için 24 Nisan 2025 tarihinde toplatma kararı verildi.

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 6. Resim

4. EĞLENCELİ YAPBOZ - BOĞULMA TEHLİKESİ

Sancaktepe’de faaliyet gösteren Beceri Dünyası Matbaacılık'ın “Eğlenceli Yapboz” adlı ürünü (Barkod: 8682392175249), ambalaj kalınlığının standardın altında olması nedeniyle çocuklarda boğulma riski taşıyor. Ürünün ambalaj kalınlığı 0.029 mm ölçülürken, olması gereken minimum kalınlık 0.038 mm olarak belirtilmişti.

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 7. Resim

5. HELLO BABY ZIBIN - KOPAN ÇITÇITLAR BOĞULMAYA YOL AÇABİLİR

Ebebek Mağazacılık tarafından satışa sunulan “Hello Baby” marka kız bebek zıbınları (Model: 24YHLBKBDY029-0045), üzerindeki çıtçıtların kolayca koparak küçük parça haline gelmesi nedeniyle boğulma riski taşıyor. Ürün, 18 Mart 2025 itibarıyla toplatılmaya başlandı.

Çok büyük tehlike barındırıyor! Bakanlık 6 ürünü ifşa etti! Aralarında ünlü bir firma da var - 8. Resim

6. AYM SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI EMNİYETLİ KAPATMA EKSİKLİĞİ

Bursa merkezli Aymnet firmasının ürettiği “Aym Sıvı Bulaşık Makinası Deterjanı” (Barkod: 8681689712532), çocuklara yönelik koruyucu kapak ve dokunsal uyarı içermediği için kimyasal risk grubuna alındı. 21 Mart 2025 tarihinde ürün hakkında toplatma ve satış yasağı uygulanmaya başlandı.

 

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