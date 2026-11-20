Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere personel alımı ilanı paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, personel alımları KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme kapsamında gerçekleştirilecek.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 82 personel alacağını duyurdu. Alımlar, KPSS 2026/2 tercih döneminde merkezi yerleştirme yoluyla yapılacak.

TİGEM’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre en fazla kontenjan, 34 kişiyle idari personele ayrıldı. Bu grupta memur, bilgisayar işletmeni, ambar memuru ve puantör gibi görevler yer alıyor. Mühendislik branşlarında ise toplam 28 kişi istihdam edilecek. Bunların 18’i ziraat mühendisi olacak.

TİGEM 82 personel alımı yapacak: Kadro dağılımı açıklandı

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