TikTok A4 challenge nedir? Sosyal medyada yeni akımın tehlike saçıyor

Sosyal medyada hızla yayın A4 Challenge, 10-14 yaş arası çocukları sağlıksız zayıflama yarışına sürüklüyor. Uzmanlar ölümcül sonuçlar doğurabilecek bu akım için aileleri uyarabiliyor. TikTok A4 challenge akımı sosyal medyada viral oldu. A4 Challenge nedir merak ediliyor.

Sosyal medyada popüler olan ve özellikle gençleri hedef alan A4 Challenge adlı yeni akım, çocukları kontrolsüz kilo vermeye teşvik ederek ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. TikTok A4 challenge akımı nedir ve nasıl yapılır gündem olurken uzmanlar ciddi sağlık risklerine dikkat çekiyor.

TİKTOK A4 CHALLENGE NEDİR?

A4 Challenge, sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok, Instagram ve YouTube’da yayılan bir akım.

Sosyal medya kullanıcıları özellikle gençler, bir A4 kağıdını aynada bedenlerine tutarak kağıdın boyutlarına sığacak kadar zayıf görünmeyi hedefliyor. Bu görüntüleri ise sosyal medyada paylaşarak beğeni ve takipçi kazanmaya çalışıyor.

Türk Pediyatri Kongresi’nde konuşan Uzm. Dr. Cemre Yaşöz, bu akımın gençleri sağlıksız diyetlere ve kontrolsüz kilo kaybına yönlendirdiğini belirtiyor.

Akım, özellikle 10-14 yaş arası çocukları hedef alıyor. Çünkü bu yaş grubu, risk alma eğiliminin yüksek olduğu ve akran baskısına daha duyarlı bir dönemde bulunuyor.

Bu meydan okuma, katılımcılardan kişisel bilgilerini paylaşmalarını ve her gün verilen görevleri videoya çekerek sosyal medyada yaymalarını talep ediyor.

Dr. Yaşöz, bu tür akımların fiziksel etkisinin yanı sıra psikolojik sağlık üzerinde de ciddi etkilere neden olduğunu vurguluyor. Çocukların beğeni ve kabul görme arzusu, onları bu tehlikeli tuzaklara daha kolay düşürmekte.

SOSYAL MEDYADA YENİ AKIM A4 CHALLENGE

A4 Challenge, sosyal medyada “ölüm oyunları” olarak adlandırılan tehlikeli meydan okumaların son örneği. Dr. Yaşöz, bu akımın, deodorantı cilde uzun süre sıkarak yanıklara neden olan, kaynar su içme ya da ateşle oynama gibi diğer riskli meydan okumalarla benzerlik gösterdiğini ifade ediyor.

Çocuklar, bu tür videoları paylaşarak hem kendilerine hem de arkadaşlarına zarar verebiliyor. Akımın popülerliği, içeriğin tehlikeli olmasıyla doğru orantılı. Ne kadar riskliyse o kadar çok izleniyor ve paylaşılıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Gizem Durcan, ergenlerin yüzde 10’unun internet bağımlılığıyla karşı karşıya olduğunu ve sosyal medya kullanımının bağımlılık boyutuna ulaştığını belirtiyor.

A4 Challenge akımları, özellikle ruh sağlığı sorunları yaşayan veya aileden yeterli ilgi göremeyen çocukları cezbediyor. Dr. Yaşöz, ailelerin çocuklarının sosyal medya aktivitelerini yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor ve dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekiyor.

Çocukların gerçek dünyayla bağlarını güçlendirmek bu tür akımlara ilgiyi azaltabilir.