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TOGG'un uygun fiyatlı yeni SUV modeli T8X için çıkış tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TOGG&#039;un uygun fiyatlı yeni SUV modeli T8X için çıkış tarihi belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

B segmentinde konumlanacak bir SUV modelinin çalışmalarının devam ettiği ve gelecek yıl bu dönemlerde T10F'in satışlarının başlamasının ardından T8X'in de tanıtılabileceği belirtildi. Uygun fiyatlı TOGG ne zaman çıkacak? TOGG yeni model çıktı mı? İşte detaylar...

YENİ TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, firmanın yeni ve daha ekonomik TOGG T8X SUV modelinin piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Karakaş, B segmentinde yer alacak bir SUV modelinin çalışmalarının devam ettiğini ve gelecek yıl bu zamanlarda T10F'in satışlarının başlamasının ardından T8X'in de tanıtılabileceğini belirtti.

Karakaş, T10X'in dört tekerlekten çekişli versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" olarak satışa sunulabileceğini de dile getirirken, TOGG'un yurt dışındaki faaliyetlerine yönelik planlarını da açıkladı. Şirketin Avrupa'da yer edinme çalışmalarının sona erdiğini ve T10X'in Avrupa'daki ön satışlarının bu yıl sonunda başlaması ve 2025 yılında teslimatların gerçekleştirilmesi hedeflendiğini ifade etti.

TOGG'un uygun fiyatlı yeni SUV modeli T8X için çıkış tarihi belli oldu - 1. Resim

DAHA UCUZ TOGG ÇIKTI MI?

Karakaş ayrıca, TOGG'un yurt dışı stratejisinin pazar dinamiklerine uygun şekilde güncellendiğini, bu kapsamda Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük pazarlara yönelik faaliyetlerinin hızlandırıldığını söyledi. Kendilerinin ilk üretim yılında 20 bin adet araç satarak önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Karakaş, bu başarının yeni modellerle devam edeceğini vurguladı.

TOGG'un daha uygun fiyatlı ve Avrupa pazarına yönelik yeni SUV modeli T8X'in çıkışı merakla bekleniyor. Gürcan Karakaş'ın açıklamaları, şirketin gelecek stratejileri ve hedefleri hakkında önemli ipuçları veriyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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