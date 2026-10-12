Tokat'ta okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi

Tokat il merkezinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan yoğun başvuruların ardından okullarda geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Bu karar ardından Tokat'taki okulların tatil edilip edilmediği soruları gündeme geldi. Tokat Valiliği, okulların durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Tokat'ta okullar tatil mi?

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Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetlerinde yaşanan artış, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorularına neden oldu. Binlerce öğretmen, öğrenci ve ebeveyn alınacak kararı merak ediyordu. Tokat Valiliği, il merkezindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerini kapsayan kararını açıkladı.

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren görülen sağlık şikâyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, başvuruların ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla toplam 2 bin 914 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu kaydedilen açıklamada, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildikleri bildirildi.

Tokatta okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi



"1 GÜN SÜREYLLE ARA VERİLDİ"

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz merkezinde, 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine, okullarımızda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

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