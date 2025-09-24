Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TOKİ arsa satışları ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul ve Ankara da var...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmazı açık arttırma ile satışa çıkarak. Yatırımcıların yakından takip ettiği satışın tarihi belli oldu. Peki TOKİ arsa satışları ne zaman ve nereden olacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki TOKİ arsa satışları ne zaman ve nerede olacak, TOKİ'nin satışa çıkaracağı arsalar hangi illerde? İşte TOKİ arsa satışı ile ilgili merak edilen soruların cevapları... 

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 32 ildeki 281 taşınmazı, 8 Ekim’de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Açık arttırma yöntemi ile yapılacak olan satış saat 10:30'da başlayacak. 

TOKİ arsa satışları ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul ve Ankara da var... - 1. Resim

TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

TOKİ arsa satışı müzayede adresleri merak ediliyordu, şu şekilde; 

TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

TOKİ'NİN SATIŞA ÇIKARACAĞI ARSALAR NEREDE?

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Muğla, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Adana, Ağrı, Kırklareli.

