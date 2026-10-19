TOKİ indirim kampanyasında son güne girildi. Borcunu peşin ödeyip tapuyu elde etmek isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar, net yüzde 25 indirim kazanıyor. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan indirim kampanyasının başvuruları devam ediyor.

Borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen kavuşmak isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren bu avantajlı süreçte, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar net yüzde 25 indirim kazanıyor. Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapmaları halinde, yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirim oranından kısmi olarak faydalanabiliyor.

TOKİ indirim kampanyasında son gün... TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

SON BAŞVURU 19 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi yapılacağından, bankaya başvuru yaparken ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi şartı aranıyor.

KONUT VE İŞ YERİ KREDİSİ DE KULLANILABİLİYOR

Borç bakiyesini kapatarak indirimden faydalanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor. 19 Ekim 2026 tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanmak mümkün olmayacağından, tapusuna kavuşmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen tarihe kadar banka şubelerine başvuru yapması gerekiyor.

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