TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için başvurular incelemeye alınırken hak sahiplerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

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İstanbul’da hayata geçirilen TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi’nde başvuru aşaması sona erdi. 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından şartları sağlayan vatandaşların belirlenmesi için inceleme süreci başladı.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi’nde hak sahipleri Ekim 2026 içinde yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. TOKİ tarafından yayımlanan resmi duyuruda, başvuruların incelenmesinden sonra şartları sağlayan ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar arasından 1.071 konut için kura çekileceği açıklandı.

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? 1071 İstanbul TOKİ kiralık konut kura çekimi

1071 İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ

İstanbul’daki ilk etap 1.071 kiralık sosyal konutun kura çekimi Ekim 2026’da yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvuru sürecinin ardından inceleme aşamasına geçildiğini ve şartları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahiplerinin ekim ayında kurayla belirleneceğini duyurdu.

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? 1071 İstanbul TOKİ kiralık konut kura çekimi

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak. Toplam 1.071 konutun kiraları 10 bin liradan başlayacak ve evler hak sahiplerine 3 yıllığına tahsis edilecek.

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