Tolga Çevik'e ne oldu, hastalığı ne? Tolga Çevik kimdir?

Ünlü komedyen Tolga Çevik'ten sağlık durumuyla ilgili üzücü bir haber geldi. Çevik, hastalığı nedeniyle İzmir’deki gösterisini ertelemek durumunda kaldığını açıkladı.

1996 yılında Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun olan Tolga Çevik, Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Ünlü komedyen Tolga Çevik sağlığıyla gündeme geldi. Mizah dolu sahnesiyle uzun yıllar izleyicilerle bir araya gelen başarılı oyuncuyla ilgili çıkan haberler, sosyal medyada yankı uyandırdı.

TOLGA ÇEVİK'E NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Ünlü komedyen Tolga Çevik, hastalığı sebebiyle İzmir’deki gösterisini ertelemek zorunda kaldı.

Tolga Çevik'e halk arasında bel fıtığı olarak bilinen ‘lomber disk hernisi’ teşhisi koyuldu. Ünlü oyuncunun Tolgshow gösterisi ise 28 Mayıs 2025’e ertelendi.

TOLGA ÇEVİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 yılında aslen Mersinli olan Çetin ve Reyhan Çevik çiftinin iki çocuğunun en büyüğü olarak Kadıköy, Kızıltoprak'ta doğdu.

Bahariye İlkokulunu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesinde ortaokulu ve liseyi bitiren Çevik, ilk defa bu okulda tiyatro çalışmaları gerçekleştirdi.

Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamamasıyla beraber Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim aldı.

TOLGA ÇEVİK OYUNCULUK KARİYERİ

Tolga Çevik Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına başladı.

BKM oyuncusu olan Çevik, genellikle BKM yapımı film, dizi ve oyunlarda rol alır. Topluluğun Bana Bir Şeyhler Oluyor oyunu dışında, Yeditepe Oyuncuları'nın Kelebekler Özgürdür oyununda rol aldı.

Vizontele film serisinde aldığı rolle tanınmaya başlayan Çevik, Organize İşler ile kariyerinde yükselme kaydetti. Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kıral karakterini oynadı ve daha sonra diziden ayrılarak kendi hazırladığı Komedi Dükkanı adlı programa yöneldi.

Tolga Çevik 2014-2015 yılları arasında ise Arkadaşım Hoşgeldin ile devam etmiştir. Ayrıca Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır.

2016 yılında Müdür Ne'aptın? adındaki programa devam etti. 2017-2018 yılları arasında TOLGSHOW programında yer aldı ve TOLGSHOW turneleri yaptı. 2021 yılında Exxen platformunda Tolgshow Filtresiz adlı programını sundu.