Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sekizinci ayağı, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan’ın Balaton Park Pisti’nde koşulacak. Temsilcilerimizden Toprak Razgatlıoğlu'nun yarış saati ve yarışın yayın bilgileri belli oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2025 sezonu, Macaristan’ın Balaton Park Pisti’nde düzenlenecek sekizinci ayakla hız kesmeden devam ediyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI SAAT KAÇTA?

Toprak Razgatlıoğlu’nun Balaton Park’taki mücadeleleri ve WSBK Balaton 25-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

26 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’te (TSİ) başlayacak 1. yarış ve Pazar günü saat 12.00’deki Superpole yarışı ile saat 15:00’teki 2. yarış, şampiyona lideri Toprak Razgatlıoğlu'nun performansı takip edilebilecek.

Toprak, 345 puanla lider konumda bulunurken en yakın rakibi 4 puanla Nicolo Bulega oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

2025 WSBK Balaton Park yarışları, Türkiye’de Red Bull TV üzerinden Türkçe anlatımla canlı olarak yayınlanacak.

2025 WSBK BALATON HAFTA SONU PROGRAMI

Hafta sonu programı şu şekilde:

25 Temmuz Cuma

1. antrenman seansı: 11:20

2. antrenman seansı: 16:00

26 Temmuz Cumartesi

Superpole: 12:00

1. yarış: 15:00

27 Temmuz Pazar

Superpole yarışı: 12:00

2. yarış: 15:00

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ŞAMPİYONADA KAÇINCI SIRADA?

Toprak Razgatlıoğlu, 345 puanla 2025 WSBK şampiyonasının lideri konumunda. En yakın rakibi Nicolo Bulega, 4 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.