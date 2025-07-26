Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu&#039;nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sekizinci ayağı, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan’ın Balaton Park Pisti’nde koşulacak. Temsilcilerimizden Toprak Razgatlıoğlu'nun yarış saati ve yarışın yayın bilgileri belli oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2025 sezonu, Macaristan’ın Balaton Park Pisti’nde düzenlenecek sekizinci ayakla hız kesmeden devam ediyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu. 

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI SAAT KAÇTA?

Toprak Razgatlıoğlu’nun Balaton Park’taki mücadeleleri ve WSBK Balaton 25-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

26 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’te (TSİ) başlayacak 1. yarış ve Pazar günü saat 12.00’deki Superpole yarışı ile saat 15:00’teki 2. yarış, şampiyona lideri Toprak Razgatlıoğlu'nun performansı takip edilebilecek.

Toprak, 345 puanla lider konumda bulunurken en yakın rakibi 4 puanla Nicolo Bulega oldu.

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

2025 WSBK Balaton Park yarışları, Türkiye’de Red Bull TV üzerinden Türkçe anlatımla canlı olarak yayınlanacak.

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

2025 WSBK BALATON HAFTA SONU PROGRAMI

Hafta sonu programı şu şekilde:

25 Temmuz Cuma

1. antrenman seansı: 11:20

2. antrenman seansı: 16:00

26 Temmuz Cumartesi

Superpole: 12:00

1. yarış: 15:00

27 Temmuz Pazar

Superpole yarışı: 12:00

2. yarış: 15:00

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı saat kaçta? Yarış yayın bilgileri belli oldu - 3. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ŞAMPİYONADA KAÇINCI SIRADA?

Toprak Razgatlıoğlu, 345 puanla 2025 WSBK şampiyonasının lideri konumunda. En yakın rakibi Nicolo Bulega, 4 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yolcu uçağı 36 saniyede serbest düşüşe geçti! 10'dan fazla yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu hangi kanalda, saat kaçta bitecek? - HaberlerFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu hangi kanalda, saat kaçta bitecek?Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, nereli? - HaberlerChobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir, nereli?İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?Samsunspor Avrupa maçları ne zaman? İşte maç takvimi - HaberlerSamsunspor Avrupa maçları ne zaman? İşte maç takvimiMasterChef 13. yarışmacı kim oldu? Ana kadro yarışmacıları netleşiyor - HaberlerMasterChef 13. yarışmacı kim oldu? Ana kadro yarışmacıları netleşiyor2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 30 Temmuz'da başlıyor - Haberler2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 30 Temmuz'da başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...