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TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan bilgilendirmeyle beraber toplam 366 yeni personel alımı yapılacağı belli oldu. Adaylar, kadro ve başvuru süreciyle ilgili detaylara ulaşmak için İŞKUR’un resmi internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. Peki, TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte, TPAO personel alımına ilişkin ayrıntılar...

Enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylara güzel haber verildi. Türkiye Petrolleri, merkez ve 4 bölge müdürlüğüne toplam 366 personel alacağını duyurdu.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleşecektir. Peki, TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...

TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? - 1. Resim

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),  366 yeni personel alacağını açıklaması üzerine başvurunun ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. 

Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacaktır. Ardından 1 Ağustos 2025 saat 23:59'da tamamlanacaktır.

TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? - 2. Resim

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Farklı unvan ve kadrolara toplam 366 yeni personel TPAO tarafından alınacaktır. Başvurular İŞKUR'un internet adresine giriş yaparak gerçekleşecektir.

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde yer alan adaylara ise evrak teslimi telefon/e-mail yoluyla, sözlü sınav tarihi ise "www.tpao.gov.tr" internet adresinden duyurulacaktır. 

TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? - 3. Resim

TPAO PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Merkez Teşkilatı: 156 kişi

Batman Bölge Müdürlüğü: 173 kişi

Şırnak Bölge Müdürlüğü: 23 kişi

Adıyaman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi

Trakya Bölge Müdürlüğü: 6 kişi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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