TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 13:18 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 13:20 - Güncelleme:

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan bilgilendirmeyle beraber toplam 366 yeni personel alımı yapılacağı belli oldu. Adaylar, kadro ve başvuru süreciyle ilgili detaylara ulaşmak için İŞKUR’un resmi internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. Peki, TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte, TPAO personel alımına ilişkin ayrıntılar...

Enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylara güzel haber verildi. Türkiye Petrolleri, merkez ve 4 bölge müdürlüğüne toplam 366 personel alacağını duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleşecektir. Peki, TPAO personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar... TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 366 yeni personel alacağını açıklaması üzerine başvurunun ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacaktır. Ardından 1 Ağustos 2025 saat 23:59'da tamamlanacaktır. TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Farklı unvan ve kadrolara toplam 366 yeni personel TPAO tarafından alınacaktır. Başvurular İŞKUR'un internet adresine giriş yaparak gerçekleşecektir. İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde yer alan adaylara ise evrak teslimi telefon/e-mail yoluyla, sözlü sınav tarihi ise "www.tpao.gov.tr" internet adresinden duyurulacaktır. TPAO PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI Merkez Teşkilatı: 156 kişi Batman Bölge Müdürlüğü: 173 kişi Şırnak Bölge Müdürlüğü: 23 kişi Adıyaman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi Trakya Bölge Müdürlüğü: 6 kişi İlgili Haber Türkiye Petrollerinden istihdam müjdesi: Başvuru tarihi ve alınacak kişi sayısı belli oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin