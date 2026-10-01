Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçı, milli ara programında bordo-mavili taraftarların gündemine girdi. Papara Park'ta oynanacak özel karşılaşmanın tarihi, başlangıç saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri araştırılıyor.

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Trabzonspor, liglere verilen milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, uzun yıllardır kardeş kulüp ilişkisi bulunan İrlanda temsilcisi Drogheda United'ı Trabzon'da ağırlayacak.

TRABZONSPOR-DROGHEDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. İrlanda temsilcisi Drogheda United da hazırlık karşılaşması öncesinde 29 Eylül'de Trabzon'a geldi.

Bordo-mavililer, UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli arayı hazırlık karşılaşmalarıyla değerlendirme kararı aldı. Drogheda United karşılaşması da bu program kapsamında oynanacak özel maçlardan biri olacak. Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki kardeş kulüp ilişkisi uzun yıllara dayanırken iki takım bu kez Trabzon'da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Trabzonspor-Drogheda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor hazırlık maçı şifresiz yayın bilgileri

TRABZONSPOR-DROGHEDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Drogheda United maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Böylece karşılaşmayı stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler maçı televizyon üzerinden izleyebilecek.

2010 YILINDA KARDEŞ KULÜP OLDULAR

İki kulüp, 2010 yılında kardeş kulüp olmuştu. Drogheda United Kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" adlı kitabının tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor Kulübüne ulaştırılmıştı.

"Whelan"ın mektubunda, aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken, kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekilmişti.

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu da yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu cevap vermiş ve iki kulüp kardeş kulüp olmuştu.

Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ay-yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan kardeş takımı Drogheda United ile dostluk maçı oynayacak.

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